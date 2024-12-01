30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Конюхов отправился на 200-дневную экспедицию из Аргентины в Австралию на лодке
Федор Конюхов начал 200-дневное путешествие на весельной лодке из Ушуайи
Российский путешественник Федор Конюхов отправился в плавание на весельной лодке из Ушуайи, чтобы преодолеть 18 тыс. километров до Австралии за 200 дней.
Российский путешественник Федор Конюхов покинул порт Ушуайя в Аргентине, чтобы начать переход на весельной лодке до мыса Луин в Австралии, сообщает ТАСС. Экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, путешественника сначала доставят на экспедиционной яхте до пролива Дрейка.
Как рассказал сын путешественника Оскар Конюхов, процесс транспортировки займет два дня, после чего Конюхов начнет безостановочное одиночное плавание. В Ушуайе команда готовила лодку для плавания весь ноябрь, ожидая подходящую погоду. Появление погодного окна позволило Конюхову стартовать.
Федору предстоит преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, для этого ему предстоит грести веслами по 15 часов в день. Этот этап плавания является продолжением кругосветного маршрута, начатого в 2018-2019 гг., когда Конюхов преодолел 11 тыс. километров за 153 дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский путешественник Федор Конюхов планирует отправиться на остров Смоленск в Антарктике для исследования проблемы микропластика и открытия там полярной станции. Конюхов ранее установил мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса, проведя там почти 21 день. Также путешественник начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты в составе российско-арабской команды.