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Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса
Конюхов почти три недели провел в одиночестве на льдине у Северного полюса и установил новый мировой рекорд
Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса – он провел там почти 21 день, сообщил Международный центр путешествий Конюхова.
Рекорд установлен «по продолжительности и пройденному расстоянию». В сообщении говорится, что Конюхов оставался «в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут». За это время он преодолел 239 км, при этом «удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км, максимальное значение составило 113,66 км», передает ТАСС.
Дрейф начался 9 июля в Западном полушарии. 30 июля Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы». В ходе дрейфа, который осуществлялся «в суровых погодных условиях», удалось получить уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана. Отмечается, что «путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность с мокрым снегом, градом и ледяным дождем», а скорость ветра достигала 60 км/ч. При этом «солнце выходило всего несколько раз на считанные часы».
Одиночная полярная станция Федора Конюхова СП-24 создана на основе палатки «Роснар Р-536» коллективом конструкторов компании «Мобиба» под руководством заслуженного изобретателя России Алексея Сычева.
Напомним, в 2021 году уже состоялся одиночный дрейф Конюхова в районе Северного полюса.