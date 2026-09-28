Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
ЕК отклонила запрос о выделении 250 млн долларов для украинских фермеров
Европейская комиссия отказалась выделить 250 млн долларов на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей в условиях экономического кризиса, сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.
Высоцкий сообщил об отказе в финансировании в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, европейские чиновники не поддержали инициативу по выделению средств на механизм поддержания ликвидности аграриев.
«Исполнительный орган Европейской комиссии отклонил запрос о выделении 250 млн долларов для фермеров и механизма поддержки их ликвидности», – подчеркнул Высоцкий.
Глава ведомства констатировал кризисное состояние национальной экономики и недостаточные объемы экспорта. Он выразил обеспокоенность перспективами весенней посевной кампании следующего года, отметив, что ситуация в сельскохозяйственной отрасли остается критической.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила морской экспорт аграрной продукции из-за блокады портов.
Министр аграрной политики Тарас Высоцкий допустил сокращение посевных площадей в стране на треть.
Месяцем ранее Еврокомиссия отказала украинским фермерам в выделении дополнительных 220 млн евро.