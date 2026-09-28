Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.14 комментариев
В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре
Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного
Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.
Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.
Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.