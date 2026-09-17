Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков и комфортная температура, сказала Позднякова РИА «Новости».

«Дневная температура в городе составит плюс 21 – плюс 23 градуса, по региону – плюс 22 – плюс 23 градуса. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы. В общем, бабье лето продолжается», – заявила она.

Синоптик также добавила, что в городе ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При этом атмосферное давление сохранится в пределах нормы на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

В начале недели синоптик Евгений Тишковец сообщил об установлении демоверсии бабьего лета в столице.

В конце августа Татьяна Позднякова прогнозировала потепление до плюс 20 градусов при высоком атмосферном давлении.