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Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в Москве
В четверг жителей столичного региона ожидает теплая погода без осадков с повышением температуры до 23 градусов тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков и комфортная температура, сказала Позднякова РИА «Новости».
«Дневная температура в городе составит плюс 21 – плюс 23 градуса, по региону – плюс 22 – плюс 23 градуса. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы. В общем, бабье лето продолжается», – заявила она.
Синоптик также добавила, что в городе ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При этом атмосферное давление сохранится в пределах нормы на уровне 746 миллиметров ртутного столба.
В начале недели синоптик Евгений Тишковец сообщил об установлении демоверсии бабьего лета в столице.
В конце августа Татьяна Позднякова прогнозировала потепление до плюс 20 градусов при высоком атмосферном давлении.