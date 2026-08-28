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Москвичам пообещали теплую и сухую пятницу
Метеоролог Позднякова спрогнозировала потепление до плюс 20 градусов в Москве в пятницу
Облачная погода без осадков, высокое атмосферное давление и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом на конец рабочей недели, передает РИА «Новости». По ее данным, жителей столичного региона ждет комфортная погода с высоким атмосферным давлением.
«Сегодня у нас переменная облачность, без осадков. Дневная температура плюс 18 – плюс 20, по региону плюс 15 – плюс 20 градусов», – рассказала метеоролог.
Специалист также добавила, что южный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что превышает норму в 746-748 миллиметров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о кратковременных осадках с грозой.
Несколькими днями ранее синоптик пообещала жителям столицы комфортную погоду без осадков.