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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    28 августа 2026, 07:26 • Новости дня

    Москвичам пообещали теплую и сухую пятницу

    Метеоролог Позднякова спрогнозировала потепление до плюс 20 градусов в Москве в пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода без осадков, высокое атмосферное давление и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом на конец рабочей недели, передает РИА «Новости». По ее данным, жителей столичного региона ждет комфортная погода с высоким атмосферным давлением.

    «Сегодня у нас переменная облачность, без осадков. Дневная температура плюс 18 – плюс 20, по региону плюс 15 – плюс 20 градусов», – рассказала метеоролог.

    Специалист также добавила, что южный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что превышает норму в 746-748 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о кратковременных осадках с грозой.

    Несколькими днями ранее синоптик пообещала жителям столицы комфортную погоду без осадков.

    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    26 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Москвич метнул топор в сделавшего замечание случайного прохожего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице местный житель упражнялся в метании топора, он метнул это оружие в прохожего, попытавшегося остановить странную тренировку на деревьях, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел на Чонгарском бульваре, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Местный житель упражнялся в метании топора, используя в качестве мишеней деревья возле жилого дома. Это привлекло внимание 36-летнего мужчины, решившего сделать замечание.

    В ответ на критику дебошир метнул свое оружие в этого прохожего.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно задержали нападавшего. Им оказался 51-летний житель столицы. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной колена.

    На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного пистолетом дебошира в московском фитнес-клубе.

    В августе прошлого года спецназовец нейтрализовал агрессивного мужчину с топором на детской площадке.

    Осенью правоохранители пресекли нападение неадекватного хулигана на курьера возле столичной школы.

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    26 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

    Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.

    «Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

    Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

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    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    26 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Мальчик прокатился на сцепке вагонов поезда в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Школьник совершил поездку на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, его мать привлекли к административной ответственности, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сотрудники полиции задержали малолетнего зацепера на станции «Славянский бульвар», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Школьник решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами поезда.

    Мальчик не получил травм, его передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

    В отношении матери юного нарушителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ей грозит официальное предупреждение либо штраф в размере до 2 тыс. рублей.

    В мае нетрезвый юноша прокатился на задней подножке поезда московского метро.

    В апреле суд арестовал на девять суток москвича за поездку на сцепке вагонов.

    В прошлом году полиция задержала проехавшую на лобовом стекле поезда метро девушку.

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    25 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

    Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

    В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.

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    27 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Синоптик рассказал о заморозках в центральных регионах в последние дни лета

    Синоптик Леус: В ЦФО ожидаются самые холодные ночи лета

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей центральных регионов ожидают заморозки и резкое снижение температуры до отрицательных значений в темное время суток до конца текущей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «ЦФО ждут самые холодные ночи нынешнего лета… Ближайшие три ночи в регионе станут самыми холодными за все нынешнее лето», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Специалист отметил, что в Москве до конца недели ночная температура составит от семи до десяти градусов тепла. В Подмосковье воздух остынет до плюс трех градусов.

    В Калужской и Тверской областях ожидается от двух до семи градусов тепла, а в Ивановской области столбики термометров могут опуститься до нуля.

    Самым холодным регионом станет Костромская область, где возможны первые заморозки до минус одного градуса. Днем погода останется комфортной, воздух прогреется до 23 градусов, а на юге округа – до 25 градусов тепла.

    С началом следующей недели в центральные регионы придут дожди и плотная облачность. Это остановит ночное выхолаживание, благодаря чему в темное время суток станет заметно теплее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе в начале текущей недели.

    В середине августа метеоролог Евгений Тишковец сообщил о потеплении после самого холодного дня лета. Годом ранее специалист Татьяна Позднякова предупредила о сохранении прохладных ночей до наступления осени.

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    25 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП с участием двух автомобилей около деревни Пыхтино в Новой Москве погибли два человека, сообщила Госавтоинспекция.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Представители ведомства подтвердили факт трагедии. «По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека», – говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне один водитель погиб в массовой аварии на юге Москвы.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

    Весной текущего года ДТП с участием грузовика на севере столицы унесло жизни еще двух человек.

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    26 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Ремесло по делу о фейках об армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд отклонил апелляцию на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России.

    «Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – приводит РИА «Новости» решение суда.

    Основная часть слушания проходила в закрытом режиме. Слушателей и прессу допустили только до оглашения резолютивной части решения.

    Суд в Москве арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Позднее его перевели в институт имени Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу. Позже фигуранту дела назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

    Накануне обвиняемого вернули в следственный изолятор из Института имени Сербского.

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    26 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Мэр Москвы дал старт строительству станции метро в Троицке

    Мэр Москвы Собянин дал старт строительству станции метро в Троицке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве началось строительство нового участка Троицкой линии метро протяженностью 17 километров, который свяжет Коммунарку с Троицком до 2030 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин запустил возведение станции «Ватутинки». Ожидается, что основные строительные работы завершатся в 2029 году, а полноценное пассажирское движение на новом участке откроется до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Мы приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро – от Коммунарки до Троицка – это 17 километров, шесть станций», – заявил мэр. Он добавил, что проходку тоннелей планируется закончить в 2028 году.

    По словам главы города, новой линией будут ежедневно пользоваться около 350 тыс. человек. Это позволит существенно разгрузить другие маршруты и Калужское шоссе, обеспечив комфортный проезд для большого числа москвичей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый участок Троицкой линии столичного метрополитена.

    В середине декабря градоначальник анонсировал скорое продление этой ветки.

    Перед новогодними праздниками пассажирское движение открылось на новом отрезке пути до Коммунарки.

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    26 августа 2026, 16:24 • Новости дня
    Систему ДЭГ в Москве решили протестировать вопросом о памятнике Пушкину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о возвращении монумента поэту Александру Пушкину на Тверской бульвар в Москве станет темой тестирования системы электронного голосования в столице.

    Инициатива о переносе скульптуры принадлежит народному артисту РСФСР и председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Предложение режиссера было направлено в Общественный штаб, передает «Интерфакс». Проверка работы платформы запланирована на 28 августа.

    «Мы в Общественном штабе считаем, что это очень интересный для москвичей вопрос. Ведь первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю – примерно в ста метрах от той точки, где он располагается сегодня», – заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он отметил, что тестирование позволит проверить удобство системы как дистанционно, так и на участках.

    В сентябре электронное голосование будет применяться на выборах в Госдуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев призвал сделать экстерриториальные участки для электронного голосования устойчивой электоральной привычкой.

    В марте 2024 года в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России приняли участие более 500 тыс. москвичей.

    Во время самих выборов московская система онлайн-голосования успешно отразила большое количество кибератак из-за рубежа.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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