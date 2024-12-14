Собянин анонсировал продление метро до Коммунарки до конца года

Tекст: Мария Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что до конца этого года московское метро продлится до Коммунарки, сообщает ТАСС. В рамках Троицкой линии планируется открытие еще четырех станций. Собянин подтвердил это заявление в кулуарах съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия», добавив: «Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции (будет открыто)».

Первый участок Троицкой линии был открыт 7 сентября, в День города. Этот новый участок протяженностью 8,3 км проходит от станции «Новаторская» до «Тютчевской». Открытие этой линии прошло в присутствии президента Владимира Путина и мэра Москвы.

Троицкая линия будет простираться от МЦК «ЗИЛ» до города Троицка и станет одной из самых длинных в Московском метрополитене, более 43 км. Эта линия будет включать 17 станций и станет самым длинным радиусом метро за пределами МКАД. Ожидается, что она улучшит транспортное обслуживание около 1 млн жителей Москвы.

Более 800 тыс. человек из районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка уже имеют возможность пользоваться метро в пешей доступности. К 2029 году предполагается, что новым участком линии Троицкой линии будут ежедневно пользоваться около 100 тыс. пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города приняли участие в режиме ВКС в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название станции «Коммунарка» на Сокольнической линии.

Между тем американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что российская столица может похвастаться одним из лучших метро в мире.