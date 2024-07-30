Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса, станцию переименуют в «Новомосковскую», в ближайшее время будут указываться два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на линии. Там добавили, что уже начали готовиться к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, к замене аудиоинформирования в поездах с названием станции «Новомосковская».

В Дептрансе сообщили также, что станция «Коммунарка» на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово», что позволит подготовить всю навигацию к первому дню работы новых транспортных объектов.

«В ТиНАО уже заработало 18 станций метро и МЦД, а до конца года планируем открыть «Потапово» Сокольнической линии и «Тютчевскую» Троицкой линии. Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии. Скоро ее начнут размещать на новых станциях. Мы развиваем транспорт в Новой Москве по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, в сентябре 2023 года в Москве открылось движение на участке «Селигерская – Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, в церемонии запуска новых станций принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.