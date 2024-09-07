Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий в себя станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов», передает ТАСС.

Известно, что на станции «Новаторская» организована пересадка на Большую кольцевую линию.

Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

Ожидается, что открытие первого участка новой линии улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей, а более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получат метро в пешей доступности.

