Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в режиме ВКС приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.
Уточняется, что для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий в себя станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов», передает ТАСС.
Известно, что на станции «Новаторская» организована пересадка на Большую кольцевую линию.
Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.
Ожидается, что открытие первого участка новой линии улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей, а более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получат метро в пешей доступности.