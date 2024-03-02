Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
В Москве более 500 тыс. человек приняли участие в тестовом голосовании
В Москве более 500 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.
На сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве указано, что в тестовом голосовании приняли участие уже более 500 тыс. человек.
Как отметил руководитель штаба и глава корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, не было сомнений, что перед выборами президента число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим.
«Полмиллиона человек в первые два часа голосования – беспрецедентная цифра», – подчеркнул он.
Участвовать в тестировании в Москве могут совершеннолетние граждане России с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице.