В Москве более 500 тыс. человек приняли участие в тестовом голосовании

Tекст: Александра Юдина

На сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве указано, что в тестовом голосовании приняли участие уже более 500 тыс. человек.

Как отметил руководитель штаба и глава корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, не было сомнений, что перед выборами президента число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим.

«Полмиллиона человек в первые два часа голосования – беспрецедентная цифра», – подчеркнул он.

Участвовать в тестировании в Москве могут совершеннолетние граждане России с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице.