В штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на московскую систему онлайн голосования

Штаб по наблюдению: Московская система электронного голосования подверглась большому количеству атак

Ковалев рассказал, что атаки происходят из-за рубежа: часть из них – с ботнет-сетей, условно – с купленной сети компьютеров из любой страны. Кроме того, зафиксировано большое количество прямых атак с серверов в США и Великобритании, следует из сообщения на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Несмотря на атаки, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.

По данным Ковалева, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками для дискредитации выборов президента России. Он также добавил, что электронные ресурсы Москвы и система электронного голосования были выставлены на таргет-цели для атак хакеров из разных стран, которые должны были вмешаться в систему, что говорит о том, что акция была спланирована.

Ранее сообщалось, что только в первый день голосования были совершены свыше 90 тыс. кибератак с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки на ресурсы выборов президента России.