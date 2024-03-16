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В «Ростелекоме» назвали число отраженных на ресурсы выборов атак
Вице-президент «Ростелекома» сообщил о 90 тыс. отраженных кибератак на ресурсы выборов в первый день голосования
Только в первый день голосования были совершены свыше 90 тыс. кибератак с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки на ресурсы выборов президента России, сообщил старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов.
Ляпунов, выступая по видеосвязи в Центризбиркоме России, уточнил, что были атакованы ресурсы порталов выборов, ЦИК и ДЭГ, а также «Госуслуг». По его словам, 90 тыс. отраженных кибератак в восемь раз превышает число кибератак, зафиксированных в прошлом году в Единый день голосования. Он также предупредил, что впереди ожидается еще шквал кибератак, передает ТАСС.
Как отметил Ляпунов, атаки на сайты и ресурсы идут с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки, работают самые профессиональные, специальные группировки. Он добавил, что безопасность ресурсов выборов президента России обеспечивают 2,5 тыс. экспертов из его компании.
Так, в 12:47 мск 15 марта на портал ДЭГ прошла большая DDoS-атака: в пике было более 2 млн «обращений» в секунду. В результате в работе портала были задержки, но в течение часа были выработаны противомеры.
Ляпунов также заявил, что в пятницу было заблокировано более 100 фишинговых ресурсов, похожих на ЦИК и ДЭГ.
Напомним, были отмечены случаи кибератак на избирательные участки страны. В Тюменской области воздействию злоумышленников подверглись системы видеонаблюдения за голосованием. Однако на общий ход процедуры это существенного влияния не оказало. В Москве система электронного голосования (ДЭГ) также с успехом отразила кибератаки.