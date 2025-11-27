Устроившего дебош у московской школы мужчину задержали росгвардейцы

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Земляной Вал, 21-летний уроженец Казахстана сначала пытался ворваться в охраняемое учебное заведение, но потерпел неудачу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

После этого молодой человек переключил внимание на проезжавшего мимо курьера и начал нападать на припаркованные автомобили, имитируя боксерские удары. При этом он выкрикивал, что его якобы подстрелили.

Правоохранители отметили, что прибывшие сотрудники быстро пресекли дальнейшие действия мужчины. После задержания он резко успокоился и сделал комплимент работе Росгвардии, назвав ее «оперативной, чистой и блестящей».

Задержанный был доставлен в местное отделение полиции, где ему предстоит разбирательство.

В сентябре в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, устроившего дебош на борту рейса Стамбул–Казань. Бортпроводники поясняли, что мужчина, когда самолет поднялся в воздух, стал громко кричать, провоцировать конфликты и не реагировал на замечания других пассажиров.