    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Иркутске
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    3 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    21 комментарий
    27 ноября 2025, 14:26 • Новости дня

    Устроившего дебош у московской школы мужчину задержали росгвардейцы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У одной из столичных школ сотрудники Росгвардии задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, он пытался пробраться в учреждение и напал на курьера, сообщили в московском главном управлении ведомства.

    Инцидент произошел на улице Земляной Вал, 21-летний уроженец Казахстана сначала пытался ворваться в охраняемое учебное заведение, но потерпел неудачу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    После этого молодой человек переключил внимание на проезжавшего мимо курьера и начал нападать на припаркованные автомобили, имитируя боксерские удары. При этом он выкрикивал, что его якобы подстрелили.

    Правоохранители отметили, что прибывшие сотрудники быстро пресекли дальнейшие действия мужчины. После задержания он резко успокоился и сделал комплимент работе Росгвардии, назвав ее «оперативной, чистой и блестящей».

    Задержанный был доставлен в местное отделение полиции, где ему предстоит разбирательство.

    В сентябре в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, устроившего дебош на борту рейса Стамбул–Казань. Бортпроводники поясняли, что мужчина, когда самолет поднялся в воздух, стал громко кричать, провоцировать конфликты и не реагировал на замечания других пассажиров.

    24 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта

    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».

    Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».

    Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.

    «Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.

    По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.

    «Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.

    Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Объявлено о повышении стоимости проезда в городском транспорте Москвы

    Департамент транспорта Москвы объявил о росте тарифов на проезд в общественном транспорте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы будет увеличена со 2 января 2026 года. Об этом проинформировал столичный департамент транспорта.

    По новым расценкам, разовая поездка по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а билет «Единый» на одну поездку – с 80 до 90 рублей, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что корректировка проводится ежегодно, однако с 2011 года темпы индексации стабильно остаются ниже уровня инфляции. В среднем стоимость поездок по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится примерно на 3,5 рубля. При этом абонементные тарифы остаются самыми доступными среди мегаполисов России, подчеркнули в департаменте. Пятый год подряд самым выгодным способом оплаты признается биометрия – одна поездка по ней обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой.

    Согласно новой тарифной сетке, проезд по «Тройке» подорожает до 75 рублей, поездка по билету «90 минут» – до 112 рублей. За пересадку «метро + МЦД» по «Тройке» придется заплатить 102 рубля, а бесконтактная оплата картой или смартфоном в метро и МЦД составит 83 рубля.

    Разовая поездка по билету «Единый» теперь будет стоить 90 рублей, две – 180 рублей. Суточный безлимит, записанный на «Тройку», подорожает до 415 рублей, трехсуточный – до 800 рублей. Стоимость безлимитного проездного на 30 дней вырастет до 3 460 рублей, на 90 дней – до 8 450 рублей, на год – до 24 900 рублей. Корректировка коснется и тарифов с учетом пригородной зоны.

    Изменения затронут и наземный транспорт: проездные на 30 дней будут стоить 2 тыс. 250 рублей, на 90 дней – 5 тыс. 950 рублей, на год – 18 тыс. 400 рублей.

    Со 2 января обновятся и тарифы на регулярный речной электротранспорт. В период «летнего тарифа» поездка при оплате банковской картой или по СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 – в выходные; по «Кошельку» – 330 и 500 рублей соответственно; по биометрии – 230 и 400 рублей. В «зимний» период будничные расценки сохранятся, а выходные при оплате картой или по СБП будут стоить 170 рублей, по «Кошельку» и биометрии – 145 рублей.

    Поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 или 365 дней по-прежнему включают речные маршруты круглый год.

    Также будет проведена индексация тарифов на межмуниципальные автобусные линии между Москвой и Московской областью. Повышение составит в среднем 14,3% для маршрутов с фиксированной стоимостью и 14,9% – для маршрутов с зональной тарификацией. Все льготы и действующие проездные сохраняются.

    Кроме того, с 1 января 2026 года обновится стоимость эвакуации и хранения автомобилей.

    Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик будет увеличена с 13 октября.

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму 9 млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России

    Замглавы Минтранса Пашков: Беспилотные трамваи в России появятся через год

    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение полностью автономных трамваев в российских городах может стать реальностью уже в течение ближайших двух лет, заявил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Полностью беспилотные трамваи могут появиться на российских городских линиях в течение одного-двух лет, сообщил первый замминистра транспорта России Константин Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых. По словам Пашкова, трамвай уже может двигаться без машиниста, однако пока в кабине обязательно дежурит представитель транспортной службы, пишет РИА «Новости». 

    Впервые полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года по маршруту №10 в Строгино. За время работы трамвай преодолел более 18 тыс. километров, а количество перевезённых пассажиров достигло примерно 40 тыс. Столичный департамент транспорта отмечал, что за весь этот период трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр транспорта Андрей Никитин отметил в докладе президенту России Владимиру Путину , что пассажирские беспилотные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге.

    Российские компании продемонстрировали новые модели трамваев на выставке «Иннопром».

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Умер сбитый автомобилем Porsche в Москве юноша

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молодой человек, которого на пешеходном переходе в столице сбил Porsche, умер в больнице, об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

    Авария произошла 25 декабря на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

    18-летний молодой человек перебегал улицу по регулируемому пешеходному переходу, его сбил Porsche. После аварии пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался, сообщили в прокуратуре.

    Там добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.

    В августе в Москве женщину-водителя Porsche Cayenne осудили за наезд на мальчика и женщину, в момент аварии виновница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок скончался в больнице.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемого в порче 12 машин на востоке Москвы

    Полиция сообщили о задержании подозреваемого в порче 12 машин в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ивановское в Москве задержан мужчина, подозреваемый в массовом повреждении автотранспорта на улицах Челябинская и Чечулина, причем установлена его личность, сообщили в столичном главке МВД.

    Полицейские задержали 40-летнего уроженца Ростовской области. Его обвиняют в умышленном повреждении стекол 12 автомобилей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. Все машины были припаркованы на улицах Челябинская и Чечулина. В полицию за помощью обратились 12 пострадавших граждан, рассказавших о случившемся.

    Личность подозреваемого удалось установить быстро, после чего его задержали на Дорожной улице. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявил заместитель начальника УИиОС ГУ МВД по Москве Ленар Давлетшин.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка и устанавливают всех пострадавших от действий задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на юго-востоке города пострадали десять автомобилей и мотоциклов после возможного поджога мусорных контейнеров.

    В столице 10 ноября задержаны трое мигрантов после нападения на машину с ребенком.

    В октябре в Москве в сгоревшей машине нашли тела двух мужчин.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Власти Москвы подали в суд на комика Батрудинова из-за недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Департамент городского имущества столицы подал судебный иск в Бабушкинский райсуд города об изъятии имущества нескольких ответчиков, включая юмориста Тимура Батрудинова.

    В исковом требовании департамент потребовал изъять у ответчиков, включая Батрудинова, недвижимое имущество для государственных нужд, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение инстанции.

    Отмечается, что эта недвижимость расположена в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

    До этого исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки» актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей. Артист рассказывал, почему его вписали в реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 22:27 • Новости дня
    На улице Наметкина в Москве загорелось производственное здание

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

    «На улице Наметкина, произошло загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. На месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили там.

    В ведомстве добавили, что дополнительная информация о происшествии уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале ноября подросток по указанию мошенников совершил поджог полицейского авто в Химках. Машины и мотоциклы сгорели в результате вероятного поджога контейнеров в Москве.


    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 22:58 • Новости дня
    Пожар в производственном здании на улице Наметкина в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению столичного управления МЧС России, пожар в производственном здании на улице Наметкина в Москве полностью ликвидирован.

    «В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Наметкина, д. 10А, стр. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. Принятыми мерами пожар оперативно ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

    По информации из открытых источников, по указанному адресу располагается крупный хлебозавод «Черемушки».

    Ранее в ГУ МЧС России по столицы сообщали о пожаре на улице Наметкина в  производственном здании.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вечер среды в столице ознаменовался серьезными заторами: уровень пробок в Москве достиг девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

    По информации сервиса, основное скопление транспорта наблюдается в центральных районах города, передает РИА «Новости».

    Практически все Садовое кольцо стоит, причем и на внутренней, и на внешней сторонах движение оказалось затруднено. Пробки образовались на Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Частично затруднено движение и на Каменном мосту.

    По данным сервиса, плотный поток автотранспорта фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. В то же время ситуация на МКАД и ведущих в город магистралях оценивается как относительно спокойная, небольшие затруднения отмечаются только на севере и северо-западе столицы.

    В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Москвич получил восемь лет колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителя столицы 36-летнего Солима Камина признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах, сообщили в прокуратуре города.

    Камину назначили восемь лет лишения свободы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что обвиняемый публиковал в одной из социальных сетей материалы, в которых содержалась ложная информация о действиях российских военных. В публикациях также выявлены призывы к противодействию работе ВС России и склонение к государственной измене.

    Срок отбывания наказания Камин будет проводить в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ему заниматься администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях сроком на четыре с половиной года.

    Отмечается, что фигурант придерживался радикальных политических взглядов и открыто выражал несогласие с действующей политической системой России.

    Ранее СК завел уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за распространение фейков о российской армии.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патент для таксистов, работающих в российской столице, подорожает больше, чем вдвое, за такие изменения в законе проголосовали депутаты Московской городской думы.

    Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.

    По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.

    Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.

    Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.

    Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

    Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    Польша отреагировала на закрытие консульства в Иркутске
    Грузия назвала Центральную Азию приоритетом во внешней политике
    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
    Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам
    Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
    Верховный суд отклонил жалобу Разина на решение по правам на песни «Ласкового мая»

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

