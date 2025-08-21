В Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны

Пожар охватил ресторан и три гектара зеленой зоны в Севастополе

Tекст: Мария Иванова

В Севастополе произошел крупный пожар на территории одного из ресторанов и прилегающей к нему зеленой зоны, передает ТАСС.

По информации ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь примерно три гектара. В ведомстве сообщили: «Горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около трех гектаров».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 12.54 по московскому времени. На месте происшествия сейчас продолжаются работы по тушению огня, задействованы пожарные расчеты и спецтехника.

По предварительным данным, информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания будут установлены после ликвидации пожара. Власти призывают жителей и гостей города соблюдать осторожность вблизи зоны происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два крупных пожара возникли в Симферопольском районе Крыма.

Пламя между селами Клиновка и Краснолесье удалось локализовать на площади 15 га.

В Белогорском районе специалисты МЧС с помощью вертолетов ликвидируют крупное возгорание между Павловкой и Васильевкой.