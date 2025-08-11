Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Крупный ландшафтный пожар разгорелся в Крыму
Крупный ландшафтный пожар полыхает в Крыму
В Белогорском районе Крыма специалисты МЧС с помощью вертолетов ликвидируют крупное возгорание сухой растительности между Павловкой и Васильевкой.
Площадь возгорания уточняется, на месте работают более 140 сотрудников и 34 единицы техники, сообщает МЧС России в Telegram.
В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-спас», специалисты лесоохотничьего хозяйства, а также два вертолета Ми-8 МЧС России.
Обстановку осложняют труднодоступная местность, жара и сильный ветер. Для борьбы с огнем организован подвоз воды и проводится опашка двумя тракторами. Сильный дым вынудил ограничить движение транспорта вблизи очага возгорания.
Спасатели продолжают работу по локализации пожара и принимают меры по недопущению распространения огня на соседние участки. Информация о пострадавших не поступала.
Накауне пожарные локализовали возгорание сухой травы на площади 2,8 га в селе Белоглинка Симферопольского района Крыма. Ранее на Ставрополье потушили крупный пожар на площади более 100 га.