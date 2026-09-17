Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.18 комментариев
Госпитали Харькова остались без донорской крови для ВСУ
В госпиталях Харькова закончились запасы крови для солдат ВСУ
Запасы крови практически всех групп закончились в харьковских госпиталях, но граждане Украины не торопятся сдавать кровь для ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
В медицинских учреждениях Харькова иссякли запасы донорской крови практически всех групп, сообщают в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«В харьковских госпиталях закончились запасы крови практически всех групп. Несмотря на призывы медиков, украинцы не торопятся идти сдавать свою кровь на лечение боевиков ВСУ», – сообщил собеседник агентства.
Местные жители игнорируют призывы врачей и отказываются становиться донорами для военнослужащих украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии оборудовало псевдогоспитали для раненых в подвалах харьковских домов. Полевые переливания непроверенной крови привели к инфицированию солдат ВСУ гепатитом и ВИЧ. Из-за высоких потерь украинских войск морги Харькова перестали принимать тела мирных жителей.