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Российский Су-57Э показал рекордную дальность полета
Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет в Египет с внутренними баками
Российский истребитель Су-57Э совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона El Alamein International Airshow в Египте, сообщила госкорпорация «Ростех».
Российский истребитель пятого поколения совершил перелет в Египет на авиасалон El Alamein International Airshow, используя топливные баки внутри грузовых отсеков, сообщает ТАСС.
«Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками. Су-57Э совершил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков. Это позволило обойтись без классических подвесных топливных баков на внешней подвеске самолета», – заявили в госкорпорации «Ростех».
Машина выполнила полет с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще тысячу километров. Этого объема хватило для демонстрационного полета на следующий день, сравнимого по расходу с реальным воздушным боем. Такое решение сохраняет аэродинамику и увеличивает дальность перегона, соответствуя концепции пятого поколения.
В госкорпорации подчеркнули, что среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Истребитель отличается малозаметностью и сверхманевренностью, а его поставки иностранным партнерам уже начались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители Су-57 прибыли в Египет для участия в авиасалоне El Alamein International Airshow. Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ экспортной комплектации машины с принципиально новым вооружением. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Алжир первым иностранным покупателем этого самолета.