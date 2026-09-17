Над Костромской областью сбили украинские дроны

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы – девять человек и три единицы техники», – указал Ситников в Max.

Он добавил, что один из аппаратов самолетного типа был уничтожен над территорией деревни Алеево в Красносельском районе.

В результате инцидента разрушений строений не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа над территорией Костромской области системы ПВО перехватили два вражеских беспилотника.

В июне обломки уничтоженного летательного аппарата нашли рядом с костромским населенным пунктом Алеево.