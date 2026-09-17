Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.18 комментариев
Над Костромской областью сбили украинские дроны
В Костромской области отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов, никто не погиб, сообщил глава региона Сергей Ситников.
«Никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы – девять человек и три единицы техники», – указал Ситников в Max.
Он добавил, что один из аппаратов самолетного типа был уничтожен над территорией деревни Алеево в Красносельском районе.
В результате инцидента разрушений строений не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа над территорией Костромской области системы ПВО перехватили два вражеских беспилотника.
В июне обломки уничтоженного летательного аппарата нашли рядом с костромским населенным пунктом Алеево.