Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Евросоюз решил создать дешевую систему ПВО совместно с Украиной
Фон дер Ляйен заявила о совместной с Украиной разработке модульной системы ПВО
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание недорогого модульного комплекса противовоздушной обороны для нужд украинской армии.
Европейский союз планирует спроектировать новый зенитный комплекс вместе с Киевом. Выступая в Европарламенте, руководитель ведомства объяснила инициативу необходимостью диверсифицировать поставки вооружений, передает ТАСС.
«На прошлой неделе мы согласовали с США поставки ракет Patriot, однако мы также должны снизить нашу зависимость от единственного поставщика. Поэтому мы намерены совместно с Украиной разработать дешевую модульную систему ПВО», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Евросоюз одобрил покупку Киевом комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.
Ранее украинские власти запросили у европейских партнеров несколько миллиардов евро на нужды противовоздушной обороны.
При этом создание новой совместной системы ПВО Freya потребует минимум двух лет из-за задержек с передачей технологий.