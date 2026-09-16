Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждения получили жилые и административные здания, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«В Новой Каховке в результате удара ВСУ повреждены четыре многоквартирных дома, а также строительный магазин, находившийся на первом этаже одного из домов», – заявил Василенко, передает РИА «Новости».
Помимо жилого сектора, повреждения получили два административных здания. Одно из них является филиалом предприятия «Херсонгаз».
По словам пресс-секретаря, у зданий пострадали кровля, фасады и остекление. В результате атаки погибших и пострадавших нет.
В конце июля украинские беспилотники атаковали стихийный рынок в Каховке.
Весной в результате обстрелов пострадал многоквартирный жилой дом в Новой Каховке.
В прошлом году при ударе ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погиб мирный житель.