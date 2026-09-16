Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Tекст: Алексей Дегтярев

«В Новой Каховке в результате удара ВСУ повреждены четыре многоквартирных дома, а также строительный магазин, находившийся на первом этаже одного из домов», – заявил Василенко, передает РИА «Новости».

Помимо жилого сектора, повреждения получили два административных здания. Одно из них является филиалом предприятия «Херсонгаз».

По словам пресс-секретаря, у зданий пострадали кровля, фасады и остекление. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

В конце июля украинские беспилотники атаковали стихийный рынок в Каховке.

Весной в результате обстрелов пострадал многоквартирный жилой дом в Новой Каховке.

В прошлом году при ударе ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погиб мирный житель.