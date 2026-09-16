ООН: Озоновая дыра над Антарктикой сократилась до рекордного минимума

ООН спрогнозировала восстановление озонового слоя за несколько десятилетий

Tекст: Мария Иванова

Размеры озоновой дыры над Антарктикой в прошлом году приблизились к минимальным значениям более чем за двадцать лет, передает ТАСС.

Специалисты Всемирной метеорологической организации, входящей в структуру ООН, ожидают полного восстановления слоя через несколько десятилетий.

«Глубина и общая протяженность озоновой дыры в антарктической зоне в 2025 году были значительно меньше, чем в среднем в период с 1990 по 2010 год. Разрушение озонового слоя в 2025 году было одним из самых минимальных более чем за два десятилетия, озоновая дыра в 2025 году стала четвертой-пятой по размерам с 1992 года, когда было зафиксировано значительное истощение [озонового слоя]», – указано в докладе.

Максимальный размер дыры в прошлом году зафиксировали в конце сентября, тогда он составил лишь четверть от средних показателей 1990–2010 годов. Эксперты ВМО подчеркнули, что подобная тенденция сохраняется уже два года подряд. В организации отметили резкий контраст с огромными озоновыми дырами в период с 2020 по 2023 год, объяснив их естественными колебаниями.

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло назвала происходящее историей успеха в политике защиты окружающей среды. По ее словам, процесс восстановления продолжается с 2000 года, и в ближайшие десятилетия озоновый слой может стать прежним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Всемирной метеорологической организации заявили о постепенном восстановлении озонового слоя.

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