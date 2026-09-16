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Фон дер Ляйен заявила о планах запретить соцсети детям младше 13 лет
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала законопроект, полностью запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 13 лет и ограничивающий его для подростков.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия намерена представить новый Kids Act, предусматривающий жесткие ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними, передает РИА «Новости». Инициатива предполагает полный запрет на доступ к подобным платформам для детей младше 13 лет.
«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет. Это означает, что с 13 до достижения 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами, с ограниченным функционалом и временем использования до одного часа в день», – заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
Глава ЕК пояснила, что ведомство планирует внедрить дифференцированный подход к защите несовершеннолетних пользователей в зависимости от их возраста. Законопроект был разработан по итогам консультаций с экспертным сообществом и молодежью, а также с учетом опыта Австралии и ряда других государств.
Европейские СМИ заранее анонсировали планы Еврокомиссии по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным платформам.
В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Урсуле фон дер Ляйен с инициативой о введении общеевропейского запрета.
Месяцем ранее французские парламентарии окончательно одобрили аналогичный национальный закон для пользователей младше 15 лет.