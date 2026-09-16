Фон дер Ляйен заявила о планах запретить соцсети детям младше 13 лет

Tекст: Вера Басилая

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия намерена представить новый Kids Act, предусматривающий жесткие ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними, передает РИА «Новости». Инициатива предполагает полный запрет на доступ к подобным платформам для детей младше 13 лет.

«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет. Это означает, что с 13 до достижения 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами, с ограниченным функционалом и временем использования до одного часа в день», – заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Глава ЕК пояснила, что ведомство планирует внедрить дифференцированный подход к защите несовершеннолетних пользователей в зависимости от их возраста. Законопроект был разработан по итогам консультаций с экспертным сообществом и молодежью, а также с учетом опыта Австралии и ряда других государств.

Европейские СМИ заранее анонсировали планы Еврокомиссии по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным платформам.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Урсуле фон дер Ляйен с инициативой о введении общеевропейского запрета.

Месяцем ранее французские парламентарии окончательно одобрили аналогичный национальный закон для пользователей младше 15 лет.