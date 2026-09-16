Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Кассация отказалась лишать Киркорова прав на землю в Подмосковье
Жалоба бизнесмена Глеба Рыськова, требовавшего лишить певца Филиппа Киркорова прав на земельный участок в Московской области, отклонена Первым кассационным судом общей юрисдикции.
Инстанция в Саратове отклонила жалобу саратовского предпринимателя Рыськова, который пытался лишить певца прав на землю и снести недвижимость в Подмосковье, передает РИА «Новости».
Ранее, в феврале, Красногорский городской суд отказал истцу в требованиях снять с кадастрового учета часть участка артиста и демонтировать объекты на береговой полосе. В мае Московский областной суд также оставил это решение в силе.
Защита Киркорова отметила, что истец и его отец ранее подали около 600 аналогичных исков к различным лицам, включая знаменитостей. Адвокаты предположили, что у инициатора спора нет реальной заинтересованности в исходе дела. Сам Глеб Рыськов на заседание суда не явился.
«Судебная коллегия определила: решение Красногорского городского суда Московской области от 13 февраля 2026 года и апелляционное определение Московского областного суда от 6 мая 2026 года оставить без изменения, кассационную жалобу Рыськова Глеба Анатольевича – без удовлетворения», – огласил решение судья.
В январе Рыськов подал иск к Киркорову из-за построек у Москвы-реки.
В феврале Красногорский суд Подмосковья отказал бизнесмену в удовлетворении этих требований.