    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 16:36 • Новости дня

    Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки

    Бизнесмен подал иск в суд с требованием к Киркорову снести постройки у Москвы-реки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предприниматель Глеб Рыськов инициировал судебный процесс из-за ограниченного доступа к участку на побережье Москвы-реки, где размещены постройки певца Филиппа Киркорова.

    Предприниматель Глеб Рыськов подал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием снести постройки на участке у Москвы-реки, пишет ТАСС. Исковое заявление поступило в Красногорский суд Московской области. В суде уточнили, что спор связан с вопросами землепользования.

    Рыськов заявил, что не знал о том, что участок находится в собственности артиста, и намеревался использовать его для своих целей. По словам бизнесмена, по закону эти земли должны быть в общем пользовании, однако они оформлены на Киркорова. На участке, согласно словам истца, расположены теннисный корт и другие сооружения.

    «Доступа к этому участку нет, доступа к прибрежной полосе, на которой стоят эти объекты, – тоже. Даже контрольные органы не смогли туда попасть», – сообщил Рыськов. Он пояснил, что требует через суд обеспечить снос построек и восстановить возможность свободного прохода к участку.

    Адвокат Киркорова Роман Кузьмин на данный момент ситуацию не комментирует. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить 4170 рублей долга за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12.

    В том же Арбитражном суде Москвы сообщили, что компания, организующая работу билетных касс, подала иск к Киркорову на сумму около 7,6 млн рублей.

    А Красногорский суд Московской области принял к рассмотрению иск охранника, обвинившего Киркорова в причинении травмы.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    20 января 2026, 23:04 • Новости дня
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Москве.

    Во время общения с журналистами после концерта в рамках премии Владимира Высоцкого «Своя колея», проходившего в московском Центре исполнительских искусств, певица рассказала о новом месте жительства, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, где она собирается жить и как обустроилась, Лариса Долина ответила коротко: «Устроилась хорошо». Артистка не стала раскрывать подробностей.

    Ранее квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а исполнительное производство прекратили.

    Лариса Долина и ее внучка снялись с регистрационного учета в этой квартире.

    Юрист Сергей Жорин заявил, что после выселения Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    22 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Саратовской области 30-летняя женщина лишилась почти 100 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдавал себя за Филиппа Киркорова.

    Жительница Саратовской области стала жертвой мошенников, поверив, что общается с народным артистом Филиппом Киркоровым, передает РИА «Новости». Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, 30-летняя жительница города Балаково обратилась в полицию после того, как лишилась значительной суммы денег.

    По словам пострадавшей, неизвестный начал переписку с ней в одном из мессенджеров еще в ноябре 2025 года, представившись знаменитым певцом. Мужчина делал комплименты, поддерживал активное общение и даже пообещал встретиться с ней, если она оплатит его приезд. Женщина согласилась и перевела на указанный счет 98 тыс. 500 рублей.

    После получения денег «Киркоров» перестал выходить на связь. В полиции подтвердили, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители напоминают: при общении в интернете стоит сохранять бдительность и не переводить деньги малознакомым людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе 15-летняя школьница отдала курьеру сейфы с деньгами после звонка телефонных мошенников.

    22 января 2026, 14:28 • Новости дня
    Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»
    Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню под названием «Последнее прощай».

    Это первый музыкальный релиз певицы после истории с продажей ее квартиры, которая широко обсуждалась в СМИ, передает ТАСС.

    Долина отметила в своем Telegram-канале: «Песня «Последнее прощай» доступна на всех музыкальных платформах и сервисах». По состоянию на 14:00 22 января новую композицию уже добавили в «избранное» более 250 пользователей на сервисе «Яндекс музыка».

    В песне артистка обращается к лирическому герою и просит: «ты только никогда и ни для кого не расправляй крылья». В припеве особое значение придаются строкам: «Последнее прощай!», «Последнее люблю!».

    Ранее сообщалось, что концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном доме музыки, отменен, вместо него состоится выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Юрий Лоза предположил, что Долина может вновь завоевать любовь публики.

    Организаторы в прошлую среду объявили о переносе концерта Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» на 15 ноября.

    21 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Юрий Колокольников рассказал, что получил травму спины на съемках фильма «Левша».

    На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.

    Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.

    После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.

    Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».

    Ранее премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    22 января 2026, 19:06 • Новости дня
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

    В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице начали увеличивать температуру в системе отопления, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей на фоне ожидаемого сильного понижения температуры воздуха.

    Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.

    Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.

    Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.

    А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы зависят и от высотных зданий в центре Москвы.

    23 января 2026, 08:51 • Новости дня
    У открывшего стрельбу в Москве нашли автомат и поддельное удостоверение силовика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в участии конфликта со стрельбой в столице, на Ярославском шоссе, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Сотрудники МВД поймали одного из двух злоумышленников, открывших огонь на парковке на Ярославском шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По словам очевидцев, мужчины несколько раз выстрелили в воздух, а затем скрылись на автомобиле. На месте инцидента криминалисты нашли десять гильз.

    Задержанным оказался 38-летний житель Подмосковья. При обыске в его квартире изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом, два травматических пистолета, 100 патронов различных калибров.

    Также у него нашли магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, он арестован. Местонахождение второго участника конфликта сейчас устанавливается.

    Ранее в Москве на Люблинской улице между группой граждан произошла потасовка со стрельбой, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    23 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в бывшей квартире в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Лариса Долина погасила долг по услугам ЖКХ за свою бывшую квартиру в центре Москвы, включая оплату за последний месяц проживания, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

    Певица Лариса Долина погасила все задолженности по коммунальным услугам в своей бывшей квартире в центре Москвы, передает ТАСС.

    Речь идет о жилплощади в Ксеньинском переулке, где ранее возникли споры по оплате ЖКХ. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, заявила, что претензий в связи с этим к ней нет.

    Ранее сообщалось, что Полина Лурье готовит судебное заявление для взыскания с Долиной дополнительных расходов, включая государственную пошлину, услуги адвокатов и отчет об оценке квартиры. Однако вопросы по оплате коммунальных услуг полностью урегулированы, подчеркнула Свириденко.

    Ранее сообщалось, что Полина Лурье может взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки.

    В базе ФССП не содержится информации о действующем исполнительном производстве в отношении Ларисы Долиной, так как оно закрыто.

    Передача квартиры Долиной в Хамовниках Полине Лурье 19 января завершилась, новая владелица получила ключи.

    Певица Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Хамовниках.

    22 января 2026, 08:59 • Новости дня
    Критик назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

    Критик Бабичев назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский музыкальный рынок переживает сезонное затишье после неудачного новогоднего периода, когда исполнители остались без значительной части концертов и корпоративных выступлений, сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев.

    Эксперт отмечает, что декабрь 2025 года, обычно самый прибыльный месяц для индустрии, в этот раз оказался слабым: «Вместо полностью забронированных дат и нескольких мероприятий в день многие исполнители либо не добрали выступлений, либо вовсе остались без корпоративов. Были случаи, когда артисты планировали работать в новогоднюю ночь, но в итоге встречали праздник дома – с семьей или друзьями», – рассказал Бабичев, передает ТАСС.

    По словам критика, дефицит частных мероприятий и гастролей напрямую отражается на активности артистов в начале года. Музыканты теряют мотивацию выпускать новую музыку, поскольку рынок не дает привычного спроса, который позволял бы монетизировать интерес к новому материалу. Бабичев поясняет, что традиционно новая музыка появляется тогда, когда есть спрос на концерты, съемки и корпоративы.

    Январь, по его словам, стабильно «тихий» месяц для всей музыкальной индустрии и не демонстрирует реальную картину рынка. Критик рассчитывает, что оживление возможно ближе к февралю или марту, когда начинается подготовка к весенне-летнему сезону. В этот период ожидается выход новых релизов с более «солнечным» и позитивным настроением, что может стимулировать спрос на живые выступления.

    Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в 2025 году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    В декабре продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    21 января 2026, 01:38 • Новости дня
    Исполнительное производство в отношении Долиной завершено

    Tекст: Катерина Туманова

    В банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) информации об исполнительном производстве в отношении Ларисы Долиной нет, оно закрыто.

    В воскресенье, 19 января, передача квартиры Долиной в Хамовниках Полине Лурье  завершилась. Новая владелица получила ключи.

    Ранее стороны не могли согласовать момент передачи квартиры, Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи, поэтому Главное управление ФССП по Москве сообщало об открытии в отношении Долиной исполнительного производства.

    Утром 19 января судебные приставы исполнили решение о выселении певицы Долиной из квартиры в Хамовниках. При этом адвокат певицы заявила, что Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Хамовниках.


    21 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Названы самые популярные имена для детей в 2025 году в Москве

    Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей в 2025 году в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

    По ее словам, имя Михаил дали 2546 мальчикам, а имя Анна – 1927 девочкам, передает РИА «Новости».

    Уханева также отметила, что всего в столице в 2025 году детям дали свыше 6,7 тыс. различных имен, среди которых около 900 составных. Впервые с 2010 года имя София не оказалось на первом месте в рейтинге, уступив лидерство Анне: Софией назвали 1847 девочек.

    Среди мужских имен в десятке лидеров после Михаила оказались Александр – 2408, Лев – 1793, Максим – 1672, Марк – 1515, Иван – 1492, Матвей – 1351, Артем – 1346 и Тимофей – 1188. Кроме того, имя Роман стало более популярным, поднявшись с 12 на 9 место по итогам 2025 года – его получили 1251 мальчик.

    В десятке популярных женских имен помимо Анны и Софии оказались Мария – 1772, Ева – 1541, Василиса – 1470, Варвара – 1335, Виктория – 1322, Александра – 1200, Полина – 1162 и Алиса – 1072. Начальник управления ЗАГС особо выделила рост популярности составных имен, которые чаще давали мальчикам – 538 против 367 у девочек.

    В качестве примеров Уханева назвала имена Анна-Мария, которые получили шесть девочек, и Ева-Мария – это имя дали трем новорожденным. Среди мальчиков встречались такие сочетания, как Ян-Николай и Савелий Лука.

    В субботу стало известно, что москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Михаил и Анна стали самыми популярными для новорожденных в Москве в 2025 году.

    22 января 2026, 14:30 • Новости дня
    Мосгорсуд вернул дело историка Эйдельман в прокуратуру

    Мосгорсуд вернул дело историка Эйдельман в прокуратуру для доработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мосгорсуд принял решение вернуть в прокуратуру уголовное дело историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом).

    В документах суда указано, что постановление предусматривает возвращение материалов прокурору и в орган следствия. Причины такого шага официально не разглашаются, передает РИА «Новости».

    Эйдельман обвиняется по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ за реабилитацию нацизма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.

    По версии следствия, в мае 2024 года на канале Эйдельман была опубликована видеозапись с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, памятных датах и ветеранах. В июле 2024 года, по данным следствия, она распространила ложную информацию о Вооруженных силах России в соцсети. Эйдельман находится под заочным арестом.

    Ранее в январе Эйдельман сообщила на своем сайте о своем онкологическом заболевании. Она отметила, что ей предстоит пройти химиотерапию и радиологическое лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о реабилитации нацизма и фейках об армии России в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман поступило в Московский городской суд для заочного рассмотрения 12 января.

    А до этого 31 октября суд вынес заочное решение о заключении Эйдельман под стражу.

    Год назад Верховный суд России отказал Эйдельман в рассмотрении жалобы на отказ исключить ее из реестра иноагентов.

    23 января 2026, 08:22 • Новости дня
    В Москве загорелся Дом синодальных композиторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре российской столице произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.

    Возгорание началось в Среднем Кисловском переулке, загорелся неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов, сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что пожару присвоили повышенный ранг сложности, наблюдается интенсивное развитие возгорания.

    Дом синодальных композиторов в Москве – это историческое здание на Среднем Кисловском переулке. Там в конце XIX – начале XX века жили и работали преподаватели Синодального училища церковного пения.

    Напомним, в четверг в Москве в ходе проведения строительных работ взорвались два баллона с пропаном, произошел пожар, но его ликвидировали.

    21 января 2026, 07:29 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В среду Москву ожидает облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем достигнет от минус 4 до минус 2 градусов, а ночью к четвергу может похолодать до минус 11 градусов.

    Ветер северный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на уровне около 751 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день температура будет варьироваться от минус 7 до минус 2 градусов, а ночью ожидается похолодание до минус 13 градусов. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камчатка оказалась регионом с самыми высокими сугробами в России.

    Южный циклон пришел в Москву, принеся снегопады и метели.

    МЧС Камчатки перевело силы в режим повышенной готовности из-за погодных условий.

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

