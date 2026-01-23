Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки

Бизнесмен подал иск в суд с требованием к Киркорову снести постройки у Москвы-реки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Предприниматель Глеб Рыськов подал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием снести постройки на участке у Москвы-реки, пишет ТАСС. Исковое заявление поступило в Красногорский суд Московской области. В суде уточнили, что спор связан с вопросами землепользования.

Рыськов заявил, что не знал о том, что участок находится в собственности артиста, и намеревался использовать его для своих целей. По словам бизнесмена, по закону эти земли должны быть в общем пользовании, однако они оформлены на Киркорова. На участке, согласно словам истца, расположены теннисный корт и другие сооружения.

«Доступа к этому участку нет, доступа к прибрежной полосе, на которой стоят эти объекты, – тоже. Даже контрольные органы не смогли туда попасть», – сообщил Рыськов. Он пояснил, что требует через суд обеспечить снос построек и восстановить возможность свободного прохода к участку.

Адвокат Киркорова Роман Кузьмин на данный момент ситуацию не комментирует. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить 4170 рублей долга за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12.

В том же Арбитражном суде Москвы сообщили, что компания, организующая работу билетных касс, подала иск к Киркорову на сумму около 7,6 млн рублей.

А Красногорский суд Московской области принял к рассмотрению иск охранника, обвинившего Киркорова в причинении травмы.