С Киркорова взыскали долг за проезд по платным дорогам в Москве

С Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12

Tекст: Мария Иванова

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании «Филипп Киркоров Продакшн» сумму задолженности за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12, сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, певец обязан оплатить в пользу «Российских автомобильных дорог» долг в размере 2085 рублей и аналогичную сумму неустойки, что в общей сложности составляет 4170 рублей.

В решении суда отмечается: «Взыскать с ООО «Филипп Киркоров Продакшн» <…> в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги» задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085 рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей».

Помимо основной выплаты с компании Киркорова взыскали государственную пошлину в пользу федерального бюджета в размере 8 тыс. рублей. Решение принято на основании представленных документов и вступает в силу незамедлительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Таганский суд Москвы поступил иск к Филиппу Киркорову за непогашенный кредит.

В прошлом году адвокат Киркорова опроверг информацию о его объявлении в розыск из-за долгов по штрафам.

Ранее с Филиппа Киркорова взыскали около 8 млн рублей долгов по налогам.