В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
С Киркорова взыскали долгов на 8 млн рублей
С певца Филиппа Киркорова взыскано около 8 млн рублей долгов по налогам, сообщили в пресс-службе мирового суда в Москве.
Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы рассмотрел заявление о взыскании задолженности с певца, сообщила представитель суда ТАСС.
За 2022 год, согласно материалам суда, Киркоров оказался должен по налогам и сборам 7 млн 972 тыс. рублей, также он должен оплатить госпошлину в доход бюджета Москвы в 24 тыс. рублей.
В 2022 году певец подавал иск в Мосгорсуд по расчету налога на его квартиру в центре Москвы. По его мнению, расчет оказался ошибочным.