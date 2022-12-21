Киркоров подал иск из-за налога на квартиру в центре Москвы

Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию

Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать

Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.

«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро – и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.

«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.

«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.

«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.

«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.

Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.

«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.

«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.

Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).

Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.

После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности Евросоюза.

Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.

Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.

В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.

Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.

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