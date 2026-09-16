Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Уволенный глава «Укрпочты» подал в суд на Нацбанк Украины
Уволенный глава «Укрпочты» Смилянский подал в суд на Нацбанк Украины
Глава украинской госкомпании «Укрпочта» Игорь Смилянский подал судебный иск против Национального банка страны, требуя отменить решение о своей профессиональной непригодности.
Руководитель украинской государственной компании Игорь Смилянский обратился в суд с требованием признать незаконным постановление о своем увольнении, передает РИА «Новости».
В июне регулятор признал топ-менеджера профессионально непригодным и предписал отстранить его от работы в течение пяти дней, дав два месяца на поиск замены.
«Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым», – заявил руководитель госкомпании.
Топ-менеджер подчеркнул, что оплачивает услуги адвокатов из личных средств.
Ранее он оказался в центре скандала после резких высказываний в адрес граждан, возмущенных его высокой зарплатой. По данным СМИ, доход руководителя превышает 21 тыс. долларов ежемесячно, хотя сам он заявлял о сумме в 16 тыс. долларов после уплаты налогов.
Дополнительное недовольство общественности вызвал ребрендинг компании. За новый логотип в виде буквы «У» было заплачено 14 тыс. долларов. Пользователи сети критиковали эти траты на фоне жалоб сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.
Ранее «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за публикации фотографий школьниц в откровенных нарядах.