Уволенный глава «Укрпочты» подал в суд на Нацбанк Украины

Уволенный глава «Укрпочты» Смилянский подал в суд на Нацбанк Украины

Tекст: Вера Басилая

Руководитель украинской государственной компании Игорь Смилянский обратился в суд с требованием признать незаконным постановление о своем увольнении, передает РИА «Новости».

В июне регулятор признал топ-менеджера профессионально непригодным и предписал отстранить его от работы в течение пяти дней, дав два месяца на поиск замены.

«Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым», – заявил руководитель госкомпании.

Топ-менеджер подчеркнул, что оплачивает услуги адвокатов из личных средств.

Ранее он оказался в центре скандала после резких высказываний в адрес граждан, возмущенных его высокой зарплатой. По данным СМИ, доход руководителя превышает 21 тыс. долларов ежемесячно, хотя сам он заявлял о сумме в 16 тыс. долларов после уплаты налогов.

Дополнительное недовольство общественности вызвал ребрендинг компании. За новый логотип в виде буквы «У» было заплачено 14 тыс. долларов. Пользователи сети критиковали эти траты на фоне жалоб сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.

Ранее «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за публикации фотографий школьниц в откровенных нарядах.