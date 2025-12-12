Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Финляндия заявила о закупке у США ракет средней дальности для F-35
В Финляндии согласовали закупку у США ракет средней дальности для F-35
Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности для новых истребителей.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности у США для оснащения многоцелевых истребителей F-35A, передает ТАСС.
В официальном сообщении министерства отмечается, что сделка позволит финским ВВС обеспечить новые истребители F-35 современной системой вооружения для повышения их боевых способностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля – земля» SSM 2020.
В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.
До этого в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.