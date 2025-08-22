  • Новость часаПарламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 16:20 • Новости дня

    ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет на учениях

    ВМС Финляндии ввели в строй наземные ракеты SSM 2020 после испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля-земля» SSM 2020.

    ВМС Финляндии провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» SSM 2020, передает РИА «Новости». Сообщается, что после летних испытаний протестированная система была введена в эксплуатацию.

    Новая система должна заменить устаревшие противокорабельные ракеты М85, срок службы которых закончится в ближайшие несколько лет.

    По информации ВМС, комплекс SSM 2020 будет устанавливаться на ракетных катерах типа «Хамина», многоцелевых корветах класса «Похьянмаа» и транспортных платформах. В пресс-релизе отмечается: «Летом военно-морские силы провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» (SSM 2020)».

    Введение новейших ракетных технологий призвано повысить боеспособность военно-морских сил страны и обеспечить модернизацию флота в условиях завершения жизненного цикла прежних систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.

    Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми отметил сильную зависимость экономики страны от связей с Россией и негативные последствия их разрыва.

    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    21 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»

    Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»

    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин категорически отверг идею наносить удары по Банковой в Киеве (место расположения офиса президента Украины) с применением «Орешника».

    Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».

    По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»

    Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

    Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.

    Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    Британия закупила шесть комплексов ПВО европейского производства

    Bloomberg: Британия закупила шесть комплексов ПВО Land Ceptor

    Британия закупила шесть комплексов ПВО европейского производства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов, значительно усиливая собственную систему ПВО Sky Sabre, пишет Bloomberg. Разработчиком комплексов является европейская компания MBDA.

    Контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor подписан британским Минобороны на сумму 118 млн фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg.

    Разработчиком комплексов является европейская компания MBDA, поставки рассчитаны на три года. Системы укомплектованы противовоздушными модулями, способными поражать даже небольшие и скоростные цели, а также сопровождаются пусковыми установками и машинами поддержки.

    Сделка заключена на фоне обсуждения европейскими и американскими военными лидерами возможных гарантий безопасности для Украины после заключения мира. Ключевым элементом этих гарантий должно стать создание совместной системы ПВО, которую готовы поддержать Британия и Франция. США планируют предоставить ресурсы для разведки, наблюдения границ и передачи вооружения.

    Президент США Дональд Трамп исключил вероятность отправки американских войск на Украину, однако заявил Fox News, что готов рассмотреть возможность размещения американских систем ПВО. Он отметил: «У нас есть такие возможности, которых нет ни у кого».

    Новые Land Ceptor войдут в состав системы Sky Sabre, которую Британия использовала для обороны восточного фланга НАТО в Польше с 2022 по 2024 год. Sky Sabre способен одновременно сопровождать и перехватывать до 24 разных целей.

    Министр вооруженных сил Британии Люк Поллард заявил: «Удвоение возможностей Sky Sabre усилит защиту воздушного пространства страны, обезопасит британские войска за рубежом и станет сдерживающим фактором для противников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многолетнее сокращение оборонных расходов Британии сделало страну уязвимой перед потенциальной угрозой ракетных и беспилотных атак. Британия развернула свою систему ПВО Sky Sabre в Польше. Британия заявила о намерении разместить систему ПВО Sky Sabre на территории Польши.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд

    Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин поручил разработать курс по сбитию БПЛА для добровольцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.

    Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.

    Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    Комментарии (17)
    21 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Армения передала Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Григорян передал Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном, в ходе которых были обсуждены результаты переговоров Армении, Азербайджана и США.

    Армянская сторона проинформировала российского секретаря Совбеза о результатах встречи с Азербайджаном и США, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, стороны рассмотрели также отдельные вопросы двустороннего взаимодействия между Москвой и Ереваном.

    В сообщении отмечается: «Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия».

    Подробностей о содержании переговоров по итогам встречи в Вашингтоне не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что совместная декларация в Вашингтоне может помочь завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном. Армения идет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 15:17 • Новости дня
    Минобороны показало работу «Бук-М2» с машиной ММЗ

    Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М2» с шасси ММЗ 569Б-01

    Tекст: Мария Иванова

    Военные показали возможности ЗРК «Бук-М2» по отражению воздушных угроз благодаря технологичным гусеницам и броне машины от ММЗ.

    Видео Минобороны с демонстрацией работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» было опубликовано в Telegram-канале концерна «Калашников».

    На кадрах видно, как расчет ЗРК обеспечивает защиту передовых подразделений от различных воздушных угроз – самолетов, беспилотников и высокоточного вооружения.

    Особое внимание уделено гусеничной машине 569Б-01, произведенной Мытищинским машиностроительным заводом (ММЗ), которая служит платформой для оборудования комплекса. В концерне отмечают, что именно эта техника «обеспечивает надежность, быстроходность и проходимость по сложному бездорожью».

    Гусеничная машина отличается высоким уровнем защиты экипажа, а конструкция корпуса позволяет бойцам работать комфортно и эффективно даже в длительных боевых условиях. Современные системы подвески, трансмиссии и механизм поворота обеспечивают комплексу устойчивое сопровождение целей до их поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием.

    Накануне компания начала поставки новых усиленных бронешлемов Бр2. Концерн также показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона СКАТ.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Румыния заявила о готовности предложить базы для гарантий безопасности Украины

    Премьер Румынии Боложан заявил о готовности предоставить военные базы для НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния может предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве вклада в достижение прочного мира на Украине, заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан.

    Премьер-министр Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 1 заявил, что власти страны ясно дали понять: отправка войск на Украину не планируется, передает ТАСС.

    Боложан отметил, что второй темой переговоров с союзниками стала возможность использования румынских военных баз странами НАТО и США. Он подчеркнул, что это может стать вкладом Румынии в обеспечение поддержки «для прочного мира на Украине».

    В четверг Минобороны Румынии указало, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по вопросу гарантий безопасности. В ведомстве отметили, что военная инфраструктура Румынии – сильный элемент сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страх потерять США заставил ЕС говорить об интервенции Украины.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 16:34 • Новости дня
    Парламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»

    Вице-спикер парламента Словакии потребовал вызвать посла Украины после атаки

    Парламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил с требованием к МИД страны вызвать украинского посла в ответ на удары по нефтепроводу «Дружба».

    Вице-спикер парламента Словакии, лидер партии SNS Андрей Данко призвал министра иностранных дел страны Юрая Бланара немедленно вызвать посла Украины, передает РИА «Новости».

    Поводом стали новые атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», в результате которых Словакия и Венгрия столкнулись с перебоями в поставках нефти.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила о повторной атаке на нефтепровод, после чего оператор Transpetrol подтвердил прекращение поступления нефти по этому маршруту. Словакия и Венгрия уже обратились в Еврокомиссию с жалобой, требуя гарантий безопасности поставок.

    «Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине», – заявил Данко в своем видеообращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

    Брюссель в нынешней ситуации занимает сторону Киева, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать введение решений в Совете Евросоюза квалифицированным большинством.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 16:40 • Новости дня
    Генсек НАТО пообещал усилить ВСУ после окончания конфликта на Украине

    Генсек НАТО Рютте пообещал Украине гарантии безопасности через усиление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в Киеве о намерении США и НАТО предоставить Украине гарантии безопасности и усилить украинские вооруженные силы после завершения конфликта.

    На пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США и НАТО будут участвовать в предоставлении Украине так называемых гарантий безопасности, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти гарантии станут «второй линией обороны», а главным приоритетом назвал усиление украинских вооруженных сил после окончания конфликта.

    По словам Рютте, НАТО уже активно принимает участие в поддержке Украины во время нынешнего конфликта. Он подчеркнул, что после заключения мирного соглашения альянс намерен содействовать дальнейшему развитию украинской армии, чтобы обеспечить ее готовность к будущим вызовам, передает РИА «Новости».

    В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским Рютте заявил, что создание послевоенных украинских сил станет важным шагом, в котором НАТО также будет играть ключевую роль.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт».

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (4)
    22 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Депутаты Пензенской области ввели штрафы за публикацию фото с БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пензенской области утверждены крупные административные штрафы за распространение в интернете материалов о применении беспилотников и средств ПВО.

    Депутаты законодательного собрания Пензенской области ввели административные штрафы за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению на сайте регионального парламента, ответственность вводится за распространение материалов о применении БПЛА, а также сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, местах дислокации военнослужащих и мероприятиях по охране важных объектов. Исключение составляют только данные, официально опубликованные органами государственной власти.

    В региональный кодекс об административных правонарушениях добавили статью, запрещающую публикацию подобных данных. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц, уточнили в парламенте области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    На территории Ростовской области официально ввели ограничения на фото- и видеосъемку атак беспилотников с последующей публикацией таких материалов.

    Адлерский райсуд оштрафовал девушку за публикацию видеоролика с последствиями пожара на промышленном объекте в Сочи после атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Бельгия объявила о резком увеличении численности вооруженных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийское министерство обороны представило план почти двукратного увеличения численности армии и изменения ее задач в рамках НАТО.

    Бельгия планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил для подготовки к крупным военным конфликтам в рамках коллективной обороны НАТО, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному министерством обороны документу «Стратегическое видение», до 2035 года в армию, включая военных, гражданских служащих и резервистов, наберут 55,8 тыс. человек вместо нынешних 31 тыс.

    В документе подчеркивается, что новая структура и задачи бельгийской армии ориентированы на участие в конфликтах высокой интенсивности, а не на ограниченные экспедиционные миссии, как это было ранее. Министр обороны Тео Франкен отмечает необходимость подобной трансформации в условиях современных угроз.

    Для усиления армии Бельгия намерена приобрести у США еще 11 истребителей F-35, которые дополнят заказанные ранее 34 самолета. Также планируется закупка противолодочного фрегата, корабля логистической поддержки и десятков морских и воздушных беспилотников различных типов.

    Помимо этого, в развитии армии сделан акцент на внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасности и космической разведки. Эти меры должны обеспечить Бельгии возможность эффективно участвовать в коллективных операциях НАТО в условиях современных военных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия, Бельгия и Нидерланды договорились перезапустить транспортный коридор «Железный Рейн». Минобороны Бельгии ожидает поставок истребителей F-35 от США к октябрю.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 08:19 • Новости дня
    Чемезов: Ростех на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу – обеспечивает фронт, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

    По его словам, госкорпорация «Ростех» не зарабатывает на спецоперации на Украине, а выполняет важную государственную задачу по обеспечению фронта, передаетРИА «Новости».

    Чемезов добавил, что с начала спецоперации некоторые международные компании существенно увеличили рентабельность, однако Ростех, напротив, потерял часть маржинальности и уменьшил капитализацию.

    Чемезов подчеркнул, что у Ростеха нет цели получать прибыль от происходящего: «Каждый день мы решаем огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым», – отметил он. Глава госкорпорации добавил, что Ростех не является частным бизнесом, а государственная компания несет ответственность перед страной.

    Чемезов пояснил также, что у Ростеха есть и социальная миссия, так как на некоторых территориях компания является единственным крупным работодателем. Из-за этого корпорация берет на себя дополнительные обязательства. Он добавил, что выполнение срочного гособоронзаказа требует значительных и постоянных вложений в расширение производственных мощностей, закупку сырья и привлечение специалистов, в отличие от частных компаний, которые могут отложить инвестиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Ростех впервые представила новый антидроновый комплекс «Радон-О». Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплекса «Панцирь». Компания также создала систему «Серп» для защиты от дронов.

    Комментарии (0)
    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

