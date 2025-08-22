Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет на учениях
ВМС Финляндии ввели в строй наземные ракеты SSM 2020 после испытаний
Военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля-земля» SSM 2020.
ВМС Финляндии провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» SSM 2020, передает РИА «Новости». Сообщается, что после летних испытаний протестированная система была введена в эксплуатацию.
Новая система должна заменить устаревшие противокорабельные ракеты М85, срок службы которых закончится в ближайшие несколько лет.
По информации ВМС, комплекс SSM 2020 будет устанавливаться на ракетных катерах типа «Хамина», многоцелевых корветах класса «Похьянмаа» и транспортных платформах. В пресс-релизе отмечается: «Летом военно-морские силы провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» (SSM 2020)».
Введение новейших ракетных технологий призвано повысить боеспособность военно-морских сил страны и обеспечить модернизацию флота в условиях завершения жизненного цикла прежних систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.
Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми отметил сильную зависимость экономики страны от связей с Россией и негативные последствия их разрыва.