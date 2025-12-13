Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.11 комментариев
СК возбудил дело о хищении 39,6 млн рублей у Росгвардии
Военный следственный отдел начал расследование по подозрению в присвоении средств, выделенных на строительство военного объекта в Балашихе.
Как передает ТАСС, уголовное дело возбуждено следователями по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка в Балашихе.
Подозрения пали на руководство строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленных должностных лиц ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, глава ООО «Виту проект» Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили государственный контракт с ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии», стоимость которого увеличили с 374 млн до 426 млн рублей. Компания получила аванс в 211 млн рублей, однако реально выполнила работы только на 55 млн рублей, несмотря на заявленные 242 млн рублей.
Заказчик принял выполненные работы лишь на 55 млн рублей и в одностороннем порядке расторг контракт из-за неисполнения обязательств строительной компанией. Проверка выявила ущерб для Росгвардии в 39,6 млн рублей. Сейчас продолжается расследование деталей мошенничества и поиск всех причастных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске полиция задержала одиннадцать человек, подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, отправленных на спецоперацию на Украине.
Полиция раскрыла крупную схему дистанционного хищения средств с банковских карт россиян с общим ущербом более 200 млн рублей в 78 регионах страны.
Московский гарнизонный суд вынес обвинительный приговор директору компании за хищение при исполнении госконтракта при поставках оборудования для Росгвардии.