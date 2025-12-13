СК возбудил дело о хищении 39,6 млн рублей у Росгвардии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, уголовное дело возбуждено следователями по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка в Балашихе.

Подозрения пали на руководство строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленных должностных лиц ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, глава ООО «Виту проект» Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили государственный контракт с ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии», стоимость которого увеличили с 374 млн до 426 млн рублей. Компания получила аванс в 211 млн рублей, однако реально выполнила работы только на 55 млн рублей, несмотря на заявленные 242 млн рублей.

Заказчик принял выполненные работы лишь на 55 млн рублей и в одностороннем порядке расторг контракт из-за неисполнения обязательств строительной компанией. Проверка выявила ущерб для Росгвардии в 39,6 млн рублей. Сейчас продолжается расследование деталей мошенничества и поиск всех причастных лиц.

