Гендиректор «Комплексных систем» получил шесть лет колонии
Гендиректор «Комплексных систем» получил шесть лет по делу о мошенничестве
Московский гарнизонный суд вынес обвинительный приговор директору компании за хищение при исполнении госконтракта на поставку оборудования для Росгвардии.
Как сообщает корреспондент ТАСС, гендиректор компании «Комплексные системы» Олег Чекрышев признан виновным в особо крупном мошенничестве при исполнении государственного контракта. Речь идет о хищении 283,5 млн рублей при поставках комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии.
Суд постановил назначить Чекрышеву наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей. Приговор был оглашен в присутствии обвиняемого и его адвоката в зале суда.
В приговоре отмечается, что вина Чекрышева доказана материалами дела и показаниями свидетелей. Суд учел обстоятельства дела и размер ущерба при определении меры наказания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ и служба собственной безопасности Росгвардии раскрыли коррупционную схему при закупке комплексов разминирования для Росгвардии, ущерб бюджету составил 227 млн рублей.
