Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
Хинштейн рассказал о коррупционной схеме при закупках для Росгвардии
Депутат Хинштейн рассказал о раскрытой коррупционной схеме на 227 млн рублей при закупках для Росгвардии
Комплексы разминирования для Росгвардии закупили по завышенной цене, ущерб бюджету оценивается в 227 млн рублей, коррупционную схему раскрыли ФСБ и собственная безопасность Росгвардии, сообщил депутат Александр Хинштейн.
Речь идет о закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс», должностные лица Росгвардии якобы вступили в сговор с поставщиками ООО «Комплексные системы», передает ТАСС со ссылкой на Хинштейна. Комплексы закупили по заведомо завышенной цене, ущерб оценивается в 227 млн рублей.
Главное военно-следственное управление СК России возбудило дело по статье «Мошенничество», следователи провели серию обысков у подозреваемых.
Для следственных действий доставлены начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП Игорь Елисеев и гендиректор «Комплексных систем» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие.
Между тем Следственный комитет России на своем сайте сообщил, что по делу допросили 12 человек. У них изъяты документы, имеющие отношение к делу, проведено около 20 обысков.