СК завершил дело о мошенничестве с химикатами для ОПК

Tекст: Алексей Дегтярев

Расследование дела о мошенничестве при поставке химикатов для титановых изделий, включая продукцию для оборонно-промышленного комплекса, завершено и передано в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Следствие установило, что бывший руководитель московской торговой организации и начальник отдела крупного предприятия в Пермском крае организовали аферу на сумму более 300 млн рублей.

Директор торговой компании предложил руководителю материально-технического отдела 11 млн рублей за заключение контракта. При этом, как выяснили следователи, предприниматель убедил других поставщиков направить предложения по завышенной цене, чтобы предложение его компании выглядело наиболее выгодным, несмотря на превышение рыночных цен.

Контракт заключался на поставку химикатов для производства титановых изделий, включая продукцию оборонно-промышленного комплекса. Фигуранты дела похитили более 300 млн рублей и легализовали свыше 200 млн, приобретая имущество и переводя средства через различные схемы.

В ходе следствия арестовано имущество на сумму свыше 840 млн рублей, при обысках изъято 52 млн наличными. Следствие собрало необходимую доказательную базу, и дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.

Ранее экс-гендиректора компании «Ваккор» Александра Божка признали виновным в растратах при выполнении гособоронзаказа, в 2022 году он присвоил себе более 123 млн рублей, выделенных на реализацию заказа.

Ранее суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей со штрафа на реальное лишение свободы.