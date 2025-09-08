Экс-директора компании осудили на четыре года за растрату на гособоронзаказе

Tекст: Алексей Дегтярев

Божка приговорили к четырем годам колонии общего режима, его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, в 2020 году «Ваккор» заключил контракт на проведение строительных работ на острове Сахалин, контроль над исполнением которого осуществлял Божок. В 2022 году он присвоил более 123 млн рублей, выделенных для реализации контракта.

Обязательства по контракту не исполнили, Минобороны получило ущерб в 123 млн рублей.

В декабре 2024 года Божку предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа, ущерб тогда оценивали в 88 млн рублей.

Ранее суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей со штрафа на реальное лишение свободы.