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Гендиректору «Ваккора» предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
Гендиректор «Ваккора» обвинен в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа
Гендиректор ООО «Ваккор» Александр Божок обвинен в злоупотреблении полномочиями при исполнении оборонного заказа, что привело к ущербу в 88 млн рублей.
Военные следственные органы СК предъявили обвинение гендиректору ООО «Ваккор» Александру Божку в злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС. Обвинение связано с исполнением государственного оборонного заказа, ущерб от действий Божка оценен в более чем 88 млн рублей.
По данным следствия, ООО «Ваккор» в 2022 году заключило государственный контракт на строительство объектов в интересах силовых ведомств на острове Сахалин. Однако, как утверждается, Божок направил выделенные средства на погашение кредитных обязательств компании, не выполнив обязательства по строительству.
В результате таких действий ООО «Ваккор» причинило государству значительный материальный ущерб. На данный момент продолжается расследование, целью которого является выяснение всех обстоятельств дела и установление других возможных нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова обвинили в завышении цен на сырье и материалы по госконтрактам для Минобороны, что позволило похитить более 50 млн рублей. Евгений Макеев, бывший начальник отдела Минобороны по гособоронзаказу, получил четыре года условно за взятку в 1,8 млн рублей за приемку неудовлетворительных работ, что сопровождалось штрафом в 2,6 млн рублей.
Следственный комитет также выявил хищение нескольких десятков миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа Минобороны, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.