Гендиректору «Ваккора» предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Гендиректор «Ваккора» обвинен в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа

Tекст: Денис Тельманов

Военные следственные органы СК предъявили обвинение гендиректору ООО «Ваккор» Александру Божку в злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС. Обвинение связано с исполнением государственного оборонного заказа, ущерб от действий Божка оценен в более чем 88 млн рублей.



По данным следствия, ООО «Ваккор» в 2022 году заключило государственный контракт на строительство объектов в интересах силовых ведомств на острове Сахалин. Однако, как утверждается, Божок направил выделенные средства на погашение кредитных обязательств компании, не выполнив обязательства по строительству.

В результате таких действий ООО «Ваккор» причинило государству значительный материальный ущерб. На данный момент продолжается расследование, целью которого является выяснение всех обстоятельств дела и установление других возможных нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова обвинили в завышении цен на сырье и материалы по госконтрактам для Минобороны, что позволило похитить более 50 млн рублей. Евгений Макеев, бывший начальник отдела Минобороны по гособоронзаказу, получил четыре года условно за взятку в 1,8 млн рублей за приемку неудовлетворительных работ, что сопровождалось штрафом в 2,6 млн рублей.

Следственный комитет также выявил хищение нескольких десятков миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа Минобороны, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.