Бывшего вице-губернатора Кубани уличили в рейдерском захвате агрокомплекса
Бывший заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка и экс-депутат регионального парламента оказались замешаны в незаконном присвоении активов крупного сельскохозяйственного предприятия, считают в Генпрокуратуре.
Речь идет о незаконном присвоении Васюринского агропромышленного комплекса, передает ТАСС.
В совершении преступления подозреваются бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и экс-депутат местного законодательного собрания Сергей Фурса.
В ходе судебного заседания представитель ведомства озвучил позицию обвинения. «Коробка и Фурса рейдерским путем захватили крупное предприятие – Васюринский АПК», – заявил сотрудник Генеральной прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы оценили коррупционные активы Андрея Коробки более чем в 10 млрд рублей. Государственный обвинитель раскрыл схему поборов чиновника через пожертвования футбольному клубу «Кубань». При обыске в усадьбе бывшего вице-губернатора силовики обнаружили крупные суммы наличных в валюте и рублях.