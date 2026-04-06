Коррупционные активы вице-губернатора Кубани Коробки оценили в 10 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Коробка сформировал активы совокупной стоимостью более 10 млрд рублей, в их числе – 135 земельных участков (1,8 тыс. га), 100 зданий (129 884 квадратных метров), 12 помещений (2 247 квадратных метров), два сооружения (556 квадратных метров), сказал собеседник ТАСС.

Также у него есть 12 компаний с капитализацией около 6,5 млрд рублей, а также права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

По данным источников, Коробка, курирующий сельское хозяйство в регионе, организовал с 2015 по 2025 год предоставление в долгосрочную аренду без проведения торгов не менее 5,8 тыс. га региональных и муниципальных земель аффилированным компаниям.

Отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности он формально перерегистрировал активы на жену, брата, его супругу и доверенных лиц. Таким образом, по оценке собеседника агентства, добросовестные аграрии были лишены доступа к земле, а краевой бюджет недополучил рыночную стоимость аренды, которую можно было направить на социальные нужды.

Еще одним направлением коррупционного промысла чиновника, как сказали собеседники, стал вывод сельхозземель из оборота с последующей передачей девелоперам под коммерческую застройку.

Всего по решениям Коробки с 2015 по 2025 год край лишился свыше 10 тыс. га плодородных земель стоимостью не менее 10 млрд рублей. На части этих участков площадью 77 га уже работают связанные с ним строительные компании и разрабатывают проектную документацию на возведение жилых комплексов, гостиниц и коттеджных поселков.

Ранее Октябрьский райсуд Краснодара по иску прокуратуры обратил в доход России имущество фигурантов антикоррупционного дела минздрава края на сотни миллионов рублей. Прокуратура Краснодарского края через суд добилась обращения в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко на сумму более 250 млн рублей.