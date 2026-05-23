    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня

    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    При пожаре в конюшне Петергофа сгорели 18 лошадей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами возгорания в конюшне Петродворцового района Петербурга стали 18 лошадей, среди людей пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по городу.

    При пожаре в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей. Трагедия произошла ночью 22 мая на территории Петродворцового района Петербурга. Возгорание случилось в здании местной конюшни, информацию о пострадавших людях экстренные службы не получали.

    Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на площади в 140 кв. метров, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Для ликвидации пожара спасатели оперативно привлекли семь единиц спецтехники. Также с огнем боролись 28 человек личного состава ведомства.

    Ранее крупный пожар охватил пустую конюшню в подмосковных Горках Ленинских. До этого при возгорании в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. А весной 2024 года огонь уничтожил более двухсот обитателей зоопарка в Евпатории в Крыму.

    22 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское аграрное ведомство установило для субъектов страны целевые показатели по расширению применения дронов при обработке сельскохозяйственных угодий.

    Министерство сельского хозяйства России разработало и внедрило план по наращиванию использования беспилотных авиационных систем в регионах. Об этом рассказала руководитель ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, передает Интерфакс.

    «У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов (беспилотных авиационных систем - прим.ВЗГЛЯД) в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства», – заявила министр. Она подчеркнула, что сейчас ключевым вопросом для отрасли является механизация, на которую необходимо делать основной упор.

    Лут отметила высокую стоимость традиционной сельскохозяйственной техники, которая не всегда доступна производителям. В связи с этим, по ее мнению, необходимо искать альтернативные варианты для повышения энерговооруженности, в том числе за счет активного внедрения современных беспилотных технологий. Кроме того, Лут затронула тему климатических изменений, назвав ее сложным вопросом, над которым в данный момент работают научные группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии начали использование беспилотных систем для защиты растений. Разработчики представили первый сертифицированный отечественный агродрон S-80. Правительство России ввело специальный класс воздушного пространства для полетов таких аппаратов.

    22 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии последовательно придерживаются антироссийского курса и активно наращивают военный потенциал для возможного вооруженного противостояния, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

    Берлин рассматривает Москву как основную угрозу и готовится к эскалации на рубеже 2029-2030 годов. Немецкое руководство участвует во всех санкционных пакетах и продолжает масштабную военную поддержку Киева, заявил в интервью «Вестям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Германия участвует во всех пакетах санкций против России и экономических, и финансовых, наращивает военный потенциал, подчеркивая устами руководителей, что германская армия должна стать самой сильной конвенциональной армией Европы», – подчеркнул посол.

    Дипломат добавил, что продолжается накачка Украины различными видами вооружений. По его словам, немецкая сторона оправдывает свои действия заявлениями о якобы грядущем нападении российской армии на страны Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации в Вене Юлия Жданова также сообщала об открытой подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.

    Ранее на риски повторения трагедии 1941 года из-за милитаризации ФРГ указал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об официальных призывах руководства Германии готовиться к войне.

    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    22 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Небензя назвал удар по Старобельску террористической сущностью Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Целенаправленный удар украинских войск по зданию образовательного учреждения в Старобельске продемонстрировал античеловеческую природу киевского руководства и невозможность договариваться, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на специальном заседании Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Атака по спящим детям - очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на западе», - заявил дипломат.

    В ходе выступления участникам встречи продемонстрировали фотографии разрушенных зданий. По словам постпреда, повреждения не могли стать следствием работы систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что три волны беспилотников целенаправленно ударили в одно место, исключая вероятность случайного попадания.

    Российский представитель добавил, что подобные действия Вооруженных сил Украины наглядно подтверждают вероломство Киева. Удары по мирным гражданам на фоне военных неудач делают невозможными любые дальнейшие договоренности.

    В ООН осудили ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение террористическим актом.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на гражданскую машину в Севске Брянской области погибла пассажирка, а водитель получила осколочные ранения, сообщили власти региона.

    ВСУ нанесли целенаправленный удар БпЛА «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске в Брянской области. В результате террористической атаки погибла мирная жительница, – сообщил в «Максе» врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Водитель атакованной машины получила ранения. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Само транспортное средство получило серьезные повреждения.

    Руководитель области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины. Он подчеркнул, что семье обязательно окажут материальную поддержку. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при атаке дронов на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области погибли два мирных жителя. 19 мая двое мужчин получили ранения из-за удара беспилотников по автозаправочной станции в Клинцовском районе.

    До этого, в середине месяца украинские военные нанесли смертельный удар по территории рядом с отделением почты в Севске.

    22 мая 2026, 19:32 • Новости дня
    Названы суммы выплат участникам финала Кубка России по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Призовой фонд предстоящего суперфинала Кубка России по футболу составит 150 млн рублей, большую часть из которых заберет команда-победитель, сообщили организаторы турнира.

    Названы суммы выплат участникам финала Кубка России по футболу, который состоится 24 мая между московским «Спартаком» и клубом «Краснодар» на столичном стадионе «Лужники».

    Общий финансовый пул соревнований утвержден распоряжением Российской федерации спорта в размере 150 млн рублей, сообщает пресс-служба турнира. «113,2 млн рублей получит победитель, 37,8 млн рублей достанутся проигравшей команде», – отмечается в заявлении.

    Организаторы ожидают на трибунах аншлаг и рассчитывают установить новый рекорд посещаемости финалов национального первенства. В связи с высоким спросом 21 и 22 мая в продажу поступили дополнительные партии билетов. Болельщики могут приобрести их на официальном лендинге РФС, а также у билетных партнеров союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажа билетов на предстоящий суперфинал Кубка России временно прекратилась из-за небывалого наплыва болельщиков.

    Ранее ФК «Краснодар» вышел в решающую стадию турнира после победы над московским «Динамо» в серии пенальти. До этого Российский футбольный союз утвердил дату старта нового сезона Российской премьер-лиги на 26 июля.

    23 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

    Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    «Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.

    «Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.

    Коу добавил, что весной 2025  года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.

    В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.

    23 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП под Саратовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На федеральной автодороге в Гагаринском районе Саратовской области произошло столкновение легковой иномарки с большегрузом, в результате которого погибли два человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

    В ночь на субботу в пригороде Саратова произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на выезде из города, пишет «Российская газета». На 292-м километре трассы Р-228 столкнулись легковая машина Chery и грузовик Scania.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Данные погибших и все обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика. До этого, в марте в результате крупной аварии на трассе Курск – Саратов скончались три человека. А в июле 2024 года в ДТП в Саратове смертельные травмы получил несовершеннолетний сын губернатора региона.

    22 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Названы затраты на выпускные 11-классников в этом году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расходы родителей учеников старших классов на организацию выпускного в 2026 году достигнут в среднем 46 тыс. рублей, показало исследование.

    Названа средний объем затрат для проведения выпускного одиннадцатиклассника в 2026 году. Подготовка к окончанию школы потребует от семей серьезных финансовых вложений.

    «В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тыс. рублей, родителям одиннадцатиклассников – 44-46 тыс.», – отмечается в исследовании сервиса SuperJob, проведенного для РИА «Новости». Опрос охватил 3000 респондентов по всей стране.

    Средний сбор на само торжество для девятого класса составил 15 тыс. рублей, а для 11-го – 22 тыс. В Москве расценки традиционно выше и доходят до 25 тыс. рублей за банкет. При этом 12% родителей учеников средней школы отметили, что праздничные торжества после 9-го класса вообще не планируются.

    Значительную часть бюджета съедает покупка одежды, подчеркивали участники опроса. Наряд для юноши из 11-го класса обойдется в 22,1 тыс. рублей, а для девушки – в 23,5 тыс. От приобретения специальных праздничных костюмов отказываются около пятой части семей девятиклассников, тогда как старшим школьникам в обновках отказывают значительно реже. Это 17% у юношей и 12% у девушек, отметили исследователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году выпускные вечера для одиннадцатиклассников обошлись родителям в среднем в 39 тысяч рублей. Ранее Минпросвещения рекомендовало провести праздничные мероприятия 27 июня.

    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

