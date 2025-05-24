SuperJob оценил траты родителей на выпускные в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Родители девятиклассников по всей России в этом году потратили на выпускной в среднем 13 тыс. рублей на ребенка, сообщает ТАСС. В Москве эта сумма достигла 15 тыс. рублей, в Петербурге – 14 тыс. рублей. Для родителей одиннадцатиклассников расходы по России составили 19 тыс. рублей, в Москве – 23 тыс. рублей, в Петербурге – 21 тыс. рублей.

Всего в опросе участвовали 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов. За последний год траты на выпускной для девятиклассников выросли на 8%, а для одиннадцатиклассников – на 12%. Не все школьники принимают участие в празднике: 7% родителей девятиклассников и 5% родителей одиннадцатиклассников сообщили, что их дети не будут отмечать выпускной.

Отдельной статьей расходов стала одежда для выпускников. Наряд для мальчика в 9 классе в среднем по стране обходился в 16 тыс. рублей, в 11 классе – в 18,5 тыс. рублей. Для девушек эти суммы составили 14,5 и 20,5 тыс. рублей соответственно. В Петербурге родители тратили на наряды от 12 тыс. до 22 тыс. рублей, в Москве – от 15,5 тыс. до 23,5 тыс. рублей в зависимости от пола и класса выпускника.

Каждый пятый родитель девятиклассника и каждый шестой родитель одиннадцатиклассника не покупали специальную одежду для выпускного. Среди девушек без нового наряда на праздник остались только 10% выпускниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах последние звонки назначены на 24 мая. Выпускные пройдут 28 июня. На школьных мероприятиях запланирована обязательная церемония поднятия государственного флага.