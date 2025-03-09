Минпросвещения анонсировало даты выпускных в российских школах

Минпросвещения сообщило даты последних звонков и выпускных в школах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Последние звонки в российских школах в этом учебном году состоятся 24 мая, а выпускные мероприятия запланированы на 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Эти даты указаны в рекомендациях, направленных во все регионы страны.

Для проведения выпускных вечеров предусмотрены торжественные мероприятия, включающие церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Также планируется чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, а родители школьников, в том числе тех, кто участвовал в специальной военной операции (СВО) и награжден государственными наградами, также будут выступать на мероприятиях. Региональные власти должны обеспечить безопасность и доступность мероприятий для всех школьников, включая тех, у кого есть инвалидности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что с 2025 года в России начнет действовать национальный проект «Молодежь и дети», который направлен на создание условий для раскрытия талантов молодого поколения. Он пожелал выпускникам успехов в их дальнейших образовательных и профессиональных начинаниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в школах новых регионов России. Организатор последнего звонка во владивостокской школе Алексей Зубулин прокомментировал скандальное видео, на котором выпускники устроили костюмированную вечеринку.