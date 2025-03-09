Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Минпросвещения анонсировало даты выпускных в российских школах
Минпросвещения сообщило даты последних звонков и выпускных в школах России
В российских школах последние звонки запланированы на 24 мая, а выпускные на 28 июня, с обязательной церемонией поднятия государственного флага и чествованием многодетных семей.
Последние звонки в российских школах в этом учебном году состоятся 24 мая, а выпускные мероприятия запланированы на 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Эти даты указаны в рекомендациях, направленных во все регионы страны.
Для проведения выпускных вечеров предусмотрены торжественные мероприятия, включающие церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Также планируется чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, а родители школьников, в том числе тех, кто участвовал в специальной военной операции (СВО) и награжден государственными наградами, также будут выступать на мероприятиях. Региональные власти должны обеспечить безопасность и доступность мероприятий для всех школьников, включая тех, у кого есть инвалидности.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что с 2025 года в России начнет действовать национальный проект «Молодежь и дети», который направлен на создание условий для раскрытия талантов молодого поколения. Он пожелал выпускникам успехов в их дальнейших образовательных и профессиональных начинаниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в школах новых регионов России. Организатор последнего звонка во владивостокской школе Алексей Зубулин прокомментировал скандальное видео, на котором выпускники устроили костюмированную вечеринку.