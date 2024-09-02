Торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в школах новых регионов России

Торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в школах ДНР, ЛНР и Херсонской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Херсонской области успешно стартовал новый учебный год. Как сообщили в региональном правительстве, в этом году за парты сели более 20 тыс. школьников, из которых более 1700 – первоклассники. Это на 2 тыс. учеников больше, чем в прошлом году. Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Николаевич Черевко отметил, что, несмотря на возможность дистанционного обучения для жителей прифронтовых территорий, все больше родителей выбирают для своих детей очную форму обучения. По его словам, очный формат более эффективен и позволяет детям получать более качественные знания.

Он рассказал, что в течение летних каникул был проведен капитальный ремонт в 50 школах. «Многие школы не видели ремонта 20–30 лет, что сделало эти работы крайне необходимыми: обновление ремонтов, энергоснабжения, установка новых светильников, окон и дверей. По планам на 2025 год количество таких работ и учебных заведений, где они будут проводиться, увеличится», – сообщил Черевко.

Министр образования Херсонской области Людмила Михайловна Ковтун добавила, что в регионе открыты 105 образовательных учреждений, и только две школы работают в дистанционном режиме. «Регионы-шефы оказали нам большую помощь в подготовке к новому учебному году, – сказала она. – Благодаря их поддержке, а также поддержке партии «Единая Россия» и общества «Знание» мы смогли обеспечить первоклассников всем необходимым для учебы».

Новый учебный год в ДНР начался с масштабных торжеств. В большинстве школ прошли праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Одним из ярких событий стало открытие филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, построенного по решению президента РФ Владимира Путина. Комплекс, рассчитанный на 560 курсантов, стал важным шагом в развитии военно-морского образования в регионе. В донецком лицее «Коллеж» открылся инновационный космический класс при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Это событие стало еще одним свидетельством стремления республики к развитию современных образовательных технологий.

Параллельно с открытием новых объектов ведется активная работа по ремонту и модернизации существующих школ. За последние два года было отремонтировано более 500 образовательных организаций. В многопрофильном лицее №1 городского округа Донецк, например, обновили пищеблок и спортивный инвентарь. В Мариупольском государственном университете имени Куинджи завершается восстановление нескольких корпусов, где оборудованы современные учебные аудитории, лаборатории и компьютерные классы.

Особое внимание уделяется обеспечению кадрами. Две школы республики заключили трудовые договоры с учителями из других регионов России в рамках программы «Земский учитель». Это позволит повысить качество образования и привлечь молодых специалистов. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и другие руководители ДНР посетили учебные заведения, поздравили педагогов и учащихся с началом нового учебного года, а также провели встречи с детьми.

Кроме того, в школах ЛНР 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил Алчевскую социально-экономическую гимназию, где поздравил учеников и вручил первоклассникам подарки. В рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием» он провел для школьников открытый урок, обсудив с ними важные вопросы развития региона и страны.

Благодаря поддержке РФ и регионов-шефов в ЛНР были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием более 400 образовательных учреждений. В Луганске открылась обновленная школа №51, получившая имя Луганского учебно-воспитательного комплекса №51 имени 10-летия республики. Школа была полностью восстановлена при поддержке Москвы.

В других городах и районах ЛНР также открылись обновленные школы после капитального ремонта. Так, Золотовская средняя школа №16 была восстановлена при поддержке Калужской области, а Северодонецкая школа №9 – при поддержке Пермского края. Во всех этих школах созданы комфортные условия для обучения, установлено современное оборудование и проведены ремонтные работы.

Одним из ярких событий начала учебного года стало открытие первого в ЛНР космического класса на базе Луганской лингвистической гимназии №36 имени маршала Георгия Жукова. Занятия в классе начались с интерактивного урока, который провел Герой России, летчик-космонавт Юрий Усачев. Космический класс позволит школьникам углубленно изучать астрономию, космонавтику и другие естественные науки.