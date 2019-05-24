Организатор последнего звонка высказался о скандальном видео из школы Владивостока

Организатор последнего звонка во владивостокской школе Алексей Зубулин прокомментировал скандальное видео, на котором выпускники устроили костюмированную вечеринку.

Зубулин в комментарии «Известиям» пояснил, что подростки сами придумали шоу и устроили за день до праздника, который проводил он.

«Многие люди думают, что я к этому причастен тем, что я у них провел последний звонок, который был 23 мая, но это все (происходящее на видео – прим. ВЗГЛЯД) было 22 мая», – уточнил он.

«Мне кажется, это не формат предпраздничного дня перед последним звонком», – сказал он.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на это в своем телеграм-канале. «Ну пошалили подростки перед выпускным... Неужели это такая серьезная проблема?», – задалась она вопросом.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов также не увидел в танцах подростков ничего предосудительного.

«Это какое-то мракобесие получается. Ничего страшного дети не совершили. Осуждающие в Сети, как старые бабки, сидят на скамейке и обсуждают, кто как одет и накрасил губы. Я поговорил с общественностью, все нормально относятся к данному инциденту. Виноватых тут искать не стоит, а если искать, то ищите виноватых в телевидении», – сказал парламентарий, передает «Ридус».

Также сведения о костюмированных танцах выпускников в школе Владивостока газете ВЗГЛЯД прокомментировала член Общественной палаты Диана Гурцкая.

В пятницу директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.