Скандальный выпускной во Владивостоке вызвал массу проверок

Директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников, различные ведомства начали проверки.

В соцсетях и СМИ опубликовали ролик, снятый у школы во Владивостоке. На записи выпускники, переодетые в разные костюмы, устроили вечеринку с фаерами, красками и танцами. Одна из девушек переоделась в полицейскую форму, а молодые люди – в «зайчиков» с подтяжками на голый торс.

«У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщили РИА «Новости» в школе.

В департаменте образования и науки региона сообщили, что ведомство планирует принять меры к руководству школы.

«Случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение», – сообщили в департаменте.

Там добавили, что со всеми школьниками и их родителями планируется провести разъяснительную работу.

«Вопросы возникают и к охранной организации, осуществляющей работу в школе. С ними также проведут отдельную работу», – заключили в ведомстве.

В УМВД города также сообщили, что по факту публикации видеозаписи проводится проверка.

«Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», – пояснил представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа.

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк, выступая перед учащимися выпускных классов технического лицея, перепутал формулировки, отправив учеников «в последний путь».