Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, выступая перед учащимися выпускных классов технического лицея, перепутал формулировки, отправив учеников «в последний путь».

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», – радостно обратился к учащимся мэр, передает Vostok.Today.

Как объяснили в мэрии Владивостока, глава города оговорился из-за волнения и переутомления.

«У него очень плотный график, он уставший. Была большая аудитория, волнительный день и для выпускников, и для родителей, и в том числе для главы города. Он волновался и просто оговорился. Но мэр тут же исправился, пояснил оговорку. С каждым может такое случиться», – передает «РИА «Новости» сообщение пресс-службы мэрии.