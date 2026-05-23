Захарова заявила о запрете Токио журналистам освещать удар по Старобельску
Власти Японии официально запретили аккредитованным репортерам участвовать в поездке на место недавнего удара Вооруженных сил Украины по колледжу в луганском Старобельске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российское внешнеполитическое ведомство получило информацию о блокировке поездки репортеров из азиатской страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что профильная структура буквально запретила японским СМИ освещать ситуацию вокруг атакованного учебного заведения.
Дипломат добавила, что журналисты CNN сослались на отпуска, назвав подобное поведение западных медиа проявлением их так называемой свободы слова.
Министерство иностранных дел России организовало для иностранных журналистов поездку в Старобельск.
Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась от посещения места трагедии.
Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.