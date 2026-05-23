Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Лавров подчеркнул роль политологов в СВО
На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) министр иностранных дел Сергей Лавров предложил по-новому расшифровать аббревиатуру организации, обозначив в ней роль политологов в специальной военной операции.
Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в Москве, глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в обиход новую расшифровку привычной аббревиатуры СВО - спецоперация, передает ТАСС. Он назвал ее «Специальная военная операция политологов» и подчеркнул, что такая формула также образует сокращение СВОП.
Министр напомнил о пристальном внимании к ходу спецоперации. «За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, – отметил он. – Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО».
Лавров заявил, что относит политологов к кругу людей с колоссальным опытом, которые работают на достижение целей спецоперации. Он предложил считать, что их деятельность укладывается в понятие «специальная военная операция политологов» и подтвердил, что хотел бы закрепить за этим обозначением аббревиатуру СВОП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров на форуме «Будущее – 2050» назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для достижения целей специальной военной операции.
До этого глава МИД заявил о формировании Западом контуров нового европейского военного альянса с ядерной составляющей.