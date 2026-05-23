Лавров подчеркнул роль политологов в СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в Москве, глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в обиход новую расшифровку привычной аббревиатуры СВО - спецоперация, передает ТАСС. Он назвал ее «Специальная военная операция политологов» и подчеркнул, что такая формула также образует сокращение СВОП.

Министр напомнил о пристальном внимании к ходу спецоперации. «За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, – отметил он. – Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО».

Лавров заявил, что относит политологов к кругу людей с колоссальным опытом, которые работают на достижение целей спецоперации. Он предложил считать, что их деятельность укладывается в понятие «специальная военная операция политологов» и подтвердил, что хотел бы закрепить за этим обозначением аббревиатуру СВОП.

