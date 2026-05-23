  Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Установлены имена жертв атаки на колледж в Старобельске
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 15:51 • Новости дня

    Лавров подчеркнул роль политологов в СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) министр иностранных дел Сергей Лавров предложил по-новому расшифровать аббревиатуру организации, обозначив в ней роль политологов в специальной военной операции.

    Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в Москве, глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в обиход новую расшифровку привычной аббревиатуры СВО - спецоперация, передает ТАСС. Он назвал ее «Специальная военная операция политологов» и подчеркнул, что такая формула также образует сокращение СВОП.

    Министр напомнил о пристальном внимании к ходу спецоперации. «За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, – отметил он. – Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО».

    Лавров заявил, что относит политологов к кругу людей с колоссальным опытом, которые работают на достижение целей спецоперации. Он предложил считать, что их деятельность укладывается в понятие «специальная военная операция политологов» и подтвердил, что хотел бы закрепить за этим обозначением аббревиатуру СВОП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Лавров на форуме «Будущее – 2050» назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для достижения целей специальной военной операции.

    До этого глава МИД заявил о формировании Западом контуров нового европейского военного альянса с ядерной составляющей.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    23 мая 2026, 08:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», обратившись в органы безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Жертва аферы избежала участи стать смертницей, вовремя обратившись к силовикам, передает ТАСС. «Установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на т. н. безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

    Кураторы поручили женщине забрать из тайника взрывчатку и активировать ее в толпе. Этот шаг неизбежно привел бы к гибели самой исполнительницы и множества мирных граждан. Осознав опасность, местная жительница добровольно пришла в органы безопасности, благодаря чему бомбу удалось своевременно обезвредить.

    В ведомстве подчеркнули, что противник активно использует тактику создания подобных смертников. В 2025 и 2026 годах аналогичные резонансные теракты произошли в Москве, Ставрополе и Луганске. Завербованные через мошеннические кол-центры люди до последнего момента верили, что выполняют задания российских правоохранителей.

    Сотрудники государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из сообщений, напомнили силовики. Представители спецслужб настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и сразу прерывать подозрительные разговоры.

    23 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию оценить состояние экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил постпреду Украины Андрею Мельнику приехать в Москву и российскую провинцию, чтобы лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.

    Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат призвал Мельника отказаться от распространения ложной информации, передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», – заявил Небензя.

    Кроме того, российский представитель обвинил оппонента в лицемерии. Он подчеркнул, что украинский дипломат льет крокодиловы слезы, ложно утверждая об отсутствии ударов ВСУ по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Небензя пригласил британского постпреда в Россию для оценки реального состояния экономики.

    В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил скандально известного Мельника представителем Украины при ООН.

    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    22 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Старобельском муниципальном округе Луганской народной республики объявлена воздушная тревога, сообщила администрация округа.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении администрации в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.

    По предварительной информации, жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 пропали без вести, пострадали 39 человек.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    23 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Новороссийске, также в городе пострадал один человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Огонь охватил несколько административных и технических зданий. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. В результате инцидента на нефтебазе никто не пострадал.

    Однако пострадал мужчина, который находился на одной из улиц Новороссийска в момент падения обломков БПЛА. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Кроме того, в Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора. В этом случае обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников.

    Мирный житель погиб после удара ВСУ по автомобилю в Брянской области.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    23 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Захарова анонсировала поездку иностранных журналистов на место трагедии в ЛНР
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Российское внешнеполитическое ведомство готовит специальный выезд для аккредитованных зарубежных репортеров в Старобельск, передает РИА «Новости».

    «Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится», – написала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МИД проинформировать международное сообщество об ударе по колледжу в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких прилетах тяжелых беспилотников по студенческому общежитию.

    23 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    ПВО сбила 348 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 7.00 мск украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, сообщило Минобороны в «Максе».

    Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также работа систем ПВО зафиксирована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, были нейтрализованы десять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали два человека.

    23 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа

    Tекст: Антон Антонов

    На полигоне в Чугуевском районе Харьковской области Украины иностранные специалисты начали расследование хищений.

    «На полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района прибыла следственная группа из неких иностранных специалистов. По версии следственных органов, многомиллиардная «черная касса» 225 и 425 ошп, формируемая за счет украденных выплат пропавшим без вести военнослужащим, уходила в Киев для финансирования «политических процессов». Это объясняет неприкосновенность главных «мясников» ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в Харьковской области. Российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Дергачей, Новоалександровки и других населенных пунктов.

    Идут бои в селе Гранов. Освобождение села позволит российским войскам выйти к крупному логистическому узлу в Казачьей Лопани.

    На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на десяти участках до 900 м. Идут ожесточенные стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка. Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям противника.

    На Великобурлукском направлении военнослужащие «Севера» продвинулись до 1200 м на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На Сумском направлении в Сумском районе российские силы продвинулись на 20 участках до 800 м, продолжая бои в Запселье и Кондратовке. В Краснопольском районе российские штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 600 м.

    Наносились удары по ВСУ в районах Иволжанского, Пролетарского, Храповщины, Корчаковки, Уланово, Приволья, Березы, Глухова, Толстодубово и посёлка Хотень.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)». – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Великобурлукском направлении в Харьковской области военнослужащие группировки российских войск «Север» продвинулись до 1100 м на трех участках в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

