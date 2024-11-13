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Экс-главе отдела Минобороны назначили условный срок за взятку
Экс-глава отдела Минобороны Евгений Макеев получил четыре года условно за взятку в крупном размере
Евгений Макеев, бывший начальник отдела Минобороны по гособоронзаказу, получил четыре года условно за взятку в 1,8 млн рублей за приемку неудовлетворительных работ, что сопровождалось штрафом в 2,6 млн рублей.
Как передает ТАСС, Макеев был приговорен к четырем годам условного заключения за получение взятки. Суд назначил ему также испытательный срок на те же четыре года и обязал выплатить штраф более 2,6 млн рублей. Макеев был признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
Следствие установило, что в 2019 году Министерство обороны России заключило контракт с директором чебоксарского завода «Металлист» Сергеем Червяковым на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Макеев и его начальник Владимир Вертелецкий получили от Червякова взятки более чем на 1,8 млн рублей за приемку работ, не соответствующих стандартам качества.
По словам представителей главного военного следственного управления, Вертелецкий продолжает ознакомление с материалами своего уголовного дела. Уголовное дело в отношении Червякова было выделено в отдельное производство и будет передано в суд после утверждения обвинительного заключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офицера департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны России Владимира Вертелецкого задержали. Второй Западный окружной военный суд подтвердил решение суда первой инстанции о заключении под стражу Владимира Вертелецкого. Проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства.