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    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    11 августа 2024, 01:19 • Новости дня

    Следователи устроили проверку недвижимости и счетов арестованных генералов

    В правоохранительных органах сообщили о проверке недвижимости и счетов арестованных за коррупцию генералов Минобороны

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах указали, что против высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны и других фигурантов открыт ряд дел по коррупционным преступлениям, передает ТАСС.

    Следствие собирается установить законность приобретения недвижимости и активов как самими фигурантами, так и их семьями, знакомыми и «представителями аффилированных компаний, попытавшихся их скрыть от правосудия». Кроме того, выявляются активы, «записанные на иных лиц, но по факту принадлежащие фигурантам дел».

    Если выяснится, что имущество получено «неправомерным путем, если расходы превышали доходы», то имущество и деньги, полученные в результате преступлений, «будут обращены в казну в судебном порядке».

    Напомним, в частности, арестованы, экс-замминистра обороны Тимур Иванов, экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, гендиректор военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков. Также арестовали руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа  Владимира Вертелецкого.

    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

    Коментарии (12)
    10 августа 2024, 12:00 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ за последние сутки при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    За последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, отчитались в Минобороны.

    Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

    Ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две машины пехоты, 21 боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь машин пехоты, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    10 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны, а также наемникам «Иностранного легиона», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.

    Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

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    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.

    По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

    Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    10 августа 2024, 13:20 • Новости дня
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

    Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

    По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

    Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.

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    10 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    «Лаборатория Касперского»: Мошенники придумали новую схему обмана с использованием групповых чатов

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
    @ Weronika Peneshko/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киберпреступники разработали новую схему обмана, они создают фейковые групповые чаты в мессенджерах, имитируя проведение проверок в компаниях, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

    Мошенники добавляют в созданный ими чат реальных сотрудников компании и несколько фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих руководителям, сообщил Голованов, передает РИА «Новости». Затем злоумышленники распространяют информацию о проведении в организации проверки и просят сотрудников ожидать звонков от правоохранительных или контролирующих органов.

    После этого мошенники могут попросить перевести деньги на подконтрольные им счета, оформить кредит и перевести средства злоумышленникам, установить вредоносное программное обеспечение или предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, предупреждает эксперт.

    По его словам, новая схема обмана особенно опасна, так как злоумышленники умело манипулируют доверием жертв, используя социальную инженерию. Мошенники могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег, что затрудняет выявление обмана.

    Голованов советует перепроверять информацию, которая поступает даже от знакомых, чтобы не стать жертвой аферистов. «Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон», – сказал он.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для кибершпионажа, направленного на пользователей Android-устройств в России.

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    10 августа 2024, 20:58 • Новости дня
    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО

    Time: Украина переживает самые серьезные отключения света с начала СВО

    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время Украина переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как началась спецоперация в феврале 2022 года, сообщил журнал Time.

    Издание пишет, что без электричества украинцы не могут полноценно работать, пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом, а также получать медицинскую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина приблизилась к энергетической катастрофе.

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    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

    Коментарии (24)
    10 августа 2024, 04:14 • Новости дня
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение последнего месяца британские инструкторы активно готовят морских пехотинцев ВСУ к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра, в районе ДнепроГЭС. В операции участвуют бойцы из двух бригад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Он также отметил, что для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые ранее принимали участие в боях в островной части реки.

    Ранее Рогов допускал активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области.

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    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

    Коментарии (21)
    10 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение, они держат оборону

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
    @ Ercin Erturk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменили под Кременной одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных женским подразделением, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля, они находятся на первой линии и удерживают оборону. По его словам, эффективность «женских войск» очень низкая.

    Ранее российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин.

    Коментарии (25)
    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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