Следователи устроили проверку недвижимости и счетов арестованных генералов

В правоохранительных органах сообщили о проверке недвижимости и счетов арестованных за коррупцию генералов Минобороны

Tекст: Антон Антонов

В правоохранительных органах указали, что против высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны и других фигурантов открыт ряд дел по коррупционным преступлениям, передает ТАСС.

Следствие собирается установить законность приобретения недвижимости и активов как самими фигурантами, так и их семьями, знакомыми и «представителями аффилированных компаний, попытавшихся их скрыть от правосудия». Кроме того, выявляются активы, «записанные на иных лиц, но по факту принадлежащие фигурантам дел».

Если выяснится, что имущество получено «неправомерным путем, если расходы превышали доходы», то имущество и деньги, полученные в результате преступлений, «будут обращены в казну в судебном порядке».

Напомним, в частности, арестованы, экс-замминистра обороны Тимур Иванов, экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, гендиректор военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков. Также арестовали руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.

