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Главу департамента Минобороны Вертелецкого оставили под стражей
Обвиняемого в превышении полномочий главу департамента Минобороны Вертелецкого оставили в СИЗО
Второй Западный окружной военный суд подтвердил решение суда первой инстанции о заключении под стражу Владимира Вертелецкого – начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного контракта.
Как сообщило ТАСС, постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого было оставлено без изменений, а жалоба его защиты – без удовлетворения.
По версии обвинения, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате его действий государству был причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.
Как сообщалось ранее, задержан начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны Вертелецкий.